一個舉動證張衞健勁寵粉　「登六」最新狀態曝光

日前正式「登六」的張衞健（Dicky），生日當日在社交網分享自拍照，並留言：「沒甚麼特別要講的，只想跟那些心裏有我的朋友說一聲：我安好！請安心！」不少香港觀眾都留言期盼Dicky再拍港劇，皆因自劇集《大帥哥》後，他已很久沒有在港演出，更不用說拍劇，之前他錄影HoyTV新春節目時也坦言是想讓粉絲見他，可見他非常疼錫粉絲。

近日，有粉絲在社交平台分享偶遇Dicky影片，並寫道：「偶像張衞健，從小陪我們一起長大的電視劇偶像，主動摘口罩，合影，非常開森（心）。」片中所見，當天Dicky身穿黑色長身外套配搭黑色褲，頭戴冷帽，原本在座駕上的他被粉絲熱情所感動，除下口罩跟粉絲打招呼，而且全程笑臉滿面，又用手勢表達收到粉絲滿滿的愛心；但始終現時流感厲害，他下車時還是戴上口罩，不過無礙大家雅興，一聲「愛你們喲！」更令粉絲甜入心，之後又應要求合照，細節中可見他非常寵粉。不少網民表示看Dicky的戲長大，又讚他不會老，但當中也有搞事網民，舊事重提：「只記得之前拍戲打內陸演員王伯昭！」有網民回應：「王伯昭調戲女星被打，一點也不冤。」