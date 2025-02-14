【是日通勝】

農曆正月十七

乙巳年 戊寅月 甲寅日

吉時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、晚上9時至11時

宜：交易、會友、裁衣

忌：嫁娶、祭祀、開倉

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：12、03、13

幸運顏色：紅色

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：話頭醒尾，有力解決大小難題，處變不驚。

金牛座：財運呈上升之勢，投資策略可以進取一點。

雙子座：工作上面對前所未有的挑戰，須保持鎮定。

巨蟹座：工作多甩漏，檢查清楚細節，防意外發生。

獅子座：助人為快樂之本，幸運之神不會待薄好人。

處女座：運勢不過不失，保持好心情，身體更健康。

天秤座：要顧及伴侶感受，愛一個人不能毫無表示。

天蠍座：工作有發揮空間，易做出超乎想像的佳績。

人馬座：不要做超出能力範圍的事，以免破財收場。

山羊座：愛情處於弱勢，已婚人士易陷入冷戰危機。

水瓶座：正財運上升，不難憑工作表現獲加薪機會。

雙魚座：包容不等於縱容，要讓伴侶認清你的底線。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）兔 桃花旺

（跌）猴 財運差

鼠：工作運欠佳，埋怨同事不能解決問題。

牛：能跟伴侶融洽相處，迎來愉快的一天。

虎：易惹是非，面對意見分歧時要沉住氣。

兔：桃花運上升，可嘗試向暗戀對象表白。

龍：想在工作上證明自己，但要注意健康。

蛇：運勢一般，容易胡思亂想，自尋煩惱。

馬：偏財運不錯，有機會獲一筆意外收入。

羊：受感情問題困擾，需要讓自己靜一靜。

猴：是日沖煞，財運比較差，貪心易受騙。

雞：有點小事情令你遺憾，毋須放在心上。

狗：財運差，易因判斷錯誤蒙受金錢損失。

豬：對伴侶要多予體諒，常抱怨會傷感情。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

2025睡房床頭與睡眠質素（下）

睡房床頭在家中的西南位置，八白財星飛臨。西南坤屬土，八白財星屬土，土氣過盛，對於男性來說，有貪睡、心態懶洋洋的情況，用金化土氣可幫助入睡。女性床頭在八白財位，不是利財運，而是利姻緣，恭喜恭喜。

睡房床頭在家中的正西位置，四綠文昌飛臨，這真是恭喜了。上年五黃星影響睡眠，影響皮膚與健康，今年不藥而愈。學生哥有利學習，在職者有利文書工作，老人家有利外出活動。

睡房床頭在家中的西北位置，三碧是非星飛臨。睡眠質素跟上年比較差不多，但由於口舌是非星在床頭，臨睡前，喜與伴侶說說別人是非，少少有利溝通，太多則容易做成煩擾而對罵，要多加注意。

睡房床頭在家中的正北位置，七赤破軍殺星飛臨。睡眠當然不及上年八白財星，但又不必擔心，畢竟七赤屬金與北方坎宮不相戰。床頭在此有利男性的姻緣桃花，破軍殺星帶有壓迫性的特徵，處理不好，容易因桃花而引起問題。

睡房床頭在家中的東北位置，五黃災病星飛臨。東北艮宮屬土，五黃土力量更強，要求自己早些睡，發覺自己身體狀況不佳，建議盡早求醫。