郭柏妍忽然元宵晒男友視角照　4個月後補祝生日？

無綫小花郭柏妍（Rosita）曾跟小生丁子朗傳出緋聞，不過二人一直不認戀情，疑似遭公司勒令封嘴，之後戀情就無疾而終。前日，Rosita於社交平台分享多張於餐廳拍的美照，照片中的她穿着黑色小背心，雙手輕輕托腮，而面前就有一碟甜品，旁邊更有一大束鮮花相伴，由於前日正是元宵佳節，故即惹來岀Pool疑雲，網民留言:「情人節束花一定比呢束大」，亦有網民問自稱仍是A0的她是否有蜜運，但她卻沒有作出回應。不過，不少人都奇怪為何甜品碟上的字款竟然是「Happy Birthday」，就連高海寧都留言：「生日快樂相」，Rosita即回應：「畀人發現咗」，陳曉華都大讚高Ling好眼力。

此外，Rosita昨日對於其元宵節晚餐似乎不太滿意，她PO了一碟T骨扒的照片，留言：「最近吃過最驚訝的T骨...好凍，真係第一次食一個咁凍嘅T骨，仲要成件事係非常煙韌，明白要等待嘅時間，但估唔到等待嘅時間凍咗嘅骨，真係好可惜，浪費咗個食材。個價錢喺港島或者tst成件事可能真係會好唔同，食完之後嬲豬。」網民都跪求餐廳地址，避免中伏。