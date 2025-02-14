情人節好去處　情侶約會打卡

今日是情人節，全港各大商場都紛紛換上粉紅色的新裝，營造浪漫氣氛。想要同另一半度過浪漫時光，不妨看看以下的商場，不但有5米高的心型桃花樹，還有肥嘟嘟的達摩，與伴侶一齊打下卡、行一轉，留下甜蜜回憶。

【GO Blossom！桃花祈園】

又到情人節，西沙GO PARK已為大家準備一連串慶祝活動，於即日起打造【GO Blossom！桃花祈園】，有全港最大5米高的Awesome Blossom心型桃花樹，以其彎彎合閉的「眼睛」和嘟起的「嘴巴」，猶如熱戀中的情侶被愛的泡泡圍繞般陶醉；場內更瀰漫着特調的浪漫清新桃花芬芳，讓你感受大自然環繞下悠然浪漫的情人節溫馨氛圍。明天（15日）更有獨立歌手Chancharlie及Chio & Ming Fung大唱情歌，為現場增添浪漫氣氛。

【PIXAR 幸運達『MORE』春日祭】

今個情人節，荃灣廣場匠心打造「PIXAR 幸運達『MORE』春日祭」，由即日起至2月16日，多個人氣HIT爆的PIXAR角色將化身為招福達，摩登陸荃灣廣場帶來少女心爆棚的打卡位，讓大家盡情打卡留下甜蜜回憶！設有5大甜蜜蜜打卡位，數最少女心滿滿當然是L5空中樂園的「3米高勞蘇及PIXAR角色幸運達摩陣」，兩旁更有仙氣逼人的粉紅蘆葦草，與摯愛投入少女心滿滿的國度盡情打卡！

【人寵甜蜜蜜 ‧ 海濱嘉年華】

北角匯由即日起至2月23日的每個周末以及在情人節當天舉行【人寵甜蜜蜜 ‧ 海濱嘉年華】，跟大家歡度幸福節日！情侶們若祈求天長地久、幸福美滿，就要到66【戶外祈願櫻花園】誠心許願，沉浸於唯美浪漫花海中，締造專屬的甜蜜時刻。過節又怎少得家中的毛孩？作為寵物友善商場，誠意為毛孩打造多個打卡位，寵主們別忘記與愛寵一同拍下IG-able打卡照，將有機會免費獲贈寵物零食！【甜蜜蜜市集】則將帶來多款人寵小食及日用品，雲集多個本地人氣品牌，讓人寵齊齊逛夠買夠Chill & Buy！

【Pixar Sweet Dreams甜蜜派對】

今個新春，上水廣場及將軍澳PopWalk天晉滙攜手呈獻，新年及情人節限定活動「Pixar Sweet Dreams甜夢派對」主題裝置，重點推介必影的「甜蜜光影燈籠牆」以及充滿少女心的「粉紅甜夢燈海長廊」，隨手一拍均是動人美照，情人節約定摯愛一同換上春裝，與一眾人氣角色齊齊打卡留念！