張蘭赴日疑查大S死因　S媽Call齊鄉親父老準備開戰

台灣女星大S（徐熙媛）赴日旅遊因流感併發肺炎病逝，終年48歲。大S離世後遺下巨額遺產，及與前夫汪小菲所生嘅一對子女，尋日（13日）S媽痛定思痛後即發表開戰宣言，對準汪小菲開戰，爭取S家權益及一對外孫嘅監護權等：「不信正義換不回，我要上戰場、給我加油吧！」獲大批網友留言，加油聲不斷。佢之後續留言號召所有錫大S嘅鄉親父老聯手支持佢哋一家：「山東的、南京的、北京的、四川的、廣東的 通通集合，我是福建的漳州，我們一起為大S討回正義。」已經準備好全力對汪小菲開戰。

大S前奶奶張蘭亦有大動作，佢喺私人通訊帳號入面上傳影片，疑似搭機要飛往東京，有網友就好奇詢問佢嘅用意，張蘭回覆：「別人要發動戰爭，你就要準備彈藥！」畫面顯示佢已經人在機場，鏡頭影住行李盤轉動，張蘭則表示：「我來了！」唔少網友紛紛猜測張蘭去東京用意，張蘭亦有於留言區問網友：「誰能知道我來幹嘛？」有網友留言稱「必須搞清楚大S是怎麼死的，不然太不公平了」，對此，張蘭則回覆網友「來了」，似乎就係證實網友猜測，睇嚟兩家人大戰一觸即發。此外，佢都有按讚其他網友希望佢主持公道、給交代等留言，但亦有唔少網友勸佢應該低調啲，唔好曝光自己行蹤。