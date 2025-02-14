郭富城《大灣區》連唱三首飲歌High爆　大方公開身材保養秘密

天王郭富城近日驚喜現身內地綜藝節目《聲生不息‧大灣區季》任嘉賓，成為最新一集中焦點所在！佢同內地歌手李昊合唱自己經典名曲《愛的呼喚》，估唔到未表演先送禮，喺二人彩排現場，李昊求教郭富城保養秘籍，城城傾囊相授，大方公開保持好身材嘅秘訣竟然係一日食一餐，佢自嘲自己一食就肥，所以佢都好忍日，果然係自律人士。另外佢仲自爆平時係清晨6點先瞓，到下午1點幾先起床，夾埋都瞓足7個鐘。

而喺彩排現場亦有唔少香港藝人現身，當薛凱琪私服絕美後台補緊妝時，忽然遠處傳嚟一把低沉男聲問：「可以簽個名嗎？」嚇到薛凱琪眼都凸埋，原來係城城搞怪扮粉絲要簽名，因為口音太正宗差啲被誤認係工作人員，當薛凱琪認清「來者天王」後，佢驚訝得合不攏嘴，仲同埋行過嚟打招呼嘅容祖兒，三人互相擁抱互道新年快樂，估唔到天王連打招呼都自帶反轉劇情，驚喜值拉滿。

此外，隨着表演開始，城城更以舞台王者之姿閃亮登場，只見純白牛仔打扮嘅佢，上台即一連獻唱3首經典飲歌《EXIT》、《狂野之城》及《唱這歌》，而郭富城在是次表演中嘅演繹更係激情四溢，嗓音猶如烈焰般熾熱，瞬間點燃現場觀眾嘅熱烈氛圍，引領聽眾在音樂的浪潮中盡情舞動，彷彿置身於一個沒有束縛、只有自由與激情的夢幻世界。城城出場瞬間炒熱全場氣氛外，台下更係一片「郭富城燈海」應援，身為「四大天王」之一嘅城城，唱功及台風一如昔日嘅穩健及犀利之餘，同時亦引嚟唔少睇直播嘅粉絲留言大讚：「勁爆呀！」、「連着三首太不容易了！」、「穩得一批！」