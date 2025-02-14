肖戰隊友趙磊情人節宣布結婚　愛妻竟然係粉絲

內地頂流男星肖戰，早年以男團選秀節目正式出道，成為X玖少年團成員的他，其26歲隊友趙磊於今日（14日）情人節無預警宣布婚訊，並PO親筆手寫信，承諾婚後會繼續演藝活動，隨着消息曝光，「趙磊官宣結婚」火速躍上熱搜第一。

趙磊今上午10點整，在戊交網晒出與妻子手拿結婚證的合照，宣布結婚喜訊：「小家不大，但裝得下我們的笑聲和夢想。」18分鐘後，趙磊又再上傳一張親筆信，表示自己懷抱著感恩、忐忑的心，寫下這些文字，透露出道以來，不斷地學習如何成為真正意義上的自己，而26年的時光裏，自己大部分都充滿不確定和不安全感，但仍然覺得自己很幸運，感謝所有支持的粉絲：「是你們的喜愛讓我走過每一個徬徨的時刻。」

而新的一年，趙磊希望自己能走得更堅定，無論對支持的粉絲或愛的人，都想承擔起責任，也想對得起每份最純真的喜愛：「很多人覺得26歲結婚有點早，但對我來說不算早，我的飄泊已塵埃落定，我的未來剛剛開啟。」最後，趙磊再度感謝一路陪伴他成長的粉絲，婚後他會用更成熟的姿態回歸事業，依舊在舞台上全力以赴，也會用盡全力唱好每首歌。此外，趙磊妻子的身份亦被網友起底，名為「qko」的她長相清秀、甜美，曾是網紅，從2016年起，就是趙磊的鐵粉，經常參與他的活動並給予支持。2019年，趙磊和「qko」的緋聞傳得滿天飛，但兩人未公開證實；直到今（14日），小倆口認愛即結婚，讓網友驚喜不已外，更有粉絲希望隊友肖戰可以做伴郎。