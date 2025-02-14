方力申情人節宣布結婚　秘娶Maple盼共度餘生

藝人方力申（小方）2023年認愛細佢14歲嘅圈外女友葉萱（Maple），估唔到二人一轉眼已經秘密成婚！小方今日（14日）趁情人節晒出外國海邊照，並留言：「我們在這裏結婚了，祝大家情人節快樂。#itsawonderfonglife」另一張相就係佢同Maple二人背影照，右上角更打上「Maple, merry me?」疑似晒出求婚現場照片，二人同以粉紅色情侶裝上陣。

今日稍早，方力申就晒出練水照，曾為香港「飛魚王子」嘅佢，同近10位男泳友齊齊去到泳池游水，自揭於清晨6點幾就已經做運動，轉頭佢就公布婚事，令網友喜出望外，更為情人節更添喜慶。

2023年方力申公開同「氣質版馮盈盈」Maple戀情，不過戀情一爆出，Maple即被發現現身紀錄片《以神之名：信仰的背叛》之中，更以受害人身份公開韓國攝理教教主鄭明析性侵女信徒之惡行，揭原來Maple為邪教事件受害人之一。方力申力撐到底，陪女友到韓國出庭作證，幸攝理教教主鄭明析審判囚17年，Maple坦言終於結束：「可以重新開始了。」今日即獲小方印證夫妻身份。

去年6月，方力申首個內地個人演唱會，就搵嚟Maple戴上面罩上台為小方獻舞《月全蝕》，身形高䠷舞姿撩人，畀觀眾帶嚟極大驚喜。