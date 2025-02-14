香港人愛酒的程序可以話係世界級，閒時愛摸住酒杯底慢傾，用餐時配酒提升品味體驗，近日有不同美酒品牌和餐廳合作，推出限定的醇酒美宴，亦有舉行特色活動，讓大家吃喝玩樂，感覺更加完美暢快。

投球考眼界

在新年和情人節，和親友及情人舉杯慶祝是指定動作，洋酒代理早前為大家提供3款適合慶祝各式節日的美酒，來自南澳酒廠的Estate Shiraz口感平衡，帶有摩卡和香草餘韻，可配烤鴨或紅肉等。法國的紅酒配有Merlot和Cabernet Sauvignon，有果香和香料氣息，適合配中菜、牛扒或羊肩肉等。至於美國加州的Pinot Noir 2021口感豐富，和燒鵝相當夾。在這個2月，客人於指定餐廳點選特定的葡萄酒，有機會參加投球遊戲，一展身手後投中目標，會有豐富禮品，更添喜慶。

愉快嘉年華

歐洲各地經常舉行嘉年華，包含一站式的吃喝玩樂。黃埔五星級酒店於即日至2月28日逢星期五至齊推出春日嘉年華，客人可品味各式精心調配的限定雞尾酒如Club Orange、Hazelnut Espresso Martini和 Hot Toddy等，以及精釀啤酒等，配搭西班牙烤章魚薯仔、意式炸飯球配大蒜番茄醬及帕爾馬芝士、德式酥脆豬排、避風塘雞翼和德式鬆餅配雜莓果醬等派對美食，更加好胃口。到會有一系列派對遊戲，競飲大賽勝出者可獲5杯啤酒暢飲通行證，其他有轉轉幸運輪、乒乓彈彈樂、8號球挑戰等齊齊玩，再加上現場音樂表演，氣氛熱鬧。

清爽香檳

豐富泡沫和富變化的香檳，配搭美食更顯心思。銅鑼灣歐陸餐廳於2月21日晚舉行香檳品酩晚宴，到時客人安坐VIP房，主廚會在席前即席烹調，再有香檳大師拼配的美酒。頭盤有檸汁醃生蠔和北海道帶子薄片，主菜有焗智利鱸魚及和牛牛柳，前者配油浸大葱、香檳牛油白汁和魚子醬，後者有法式千層焗薯和牛肉汁，味道香濃。用餐時會配4杯香檳，提升菜式風味。

精緻配搭

中菜和葡萄酒相當夾，荃灣一間酒店高級中菜廳於2月28日推出法國酒莊醇酒晚宴，中菜行政總廚黃偉成師傅按白酒和紅酒等不同風味，打造出冰煙日本茄子象拔蚌、老菜脯乾燒美國龍蝦、開心果黑醋伊比利亞黑毛豬柳和牛肝菌濃汁慢煮M7和牛面頰等菜式，無論配富清新果香的白溧，又或是濃郁黑苺和黑加侖子風味的紅酒，一樣咁夾。

歐陸菜配清酒

別以為西餐只配烈酒或葡萄酒，尖沙咀五星級酒店現代歐陸餐廳剛於逢星期二及四推出全新OMA-SAKE清酒饕宴，4道菜菜單有法國黑松露鵝肝配香梨果凍、薄切西西里紅蝦和黑松露溫泉蛋配波士頓龍蝦湯及刨松露片。主菜有招牌澳洲黑松露烤雞佐煙熏雞醬燉煮十穀米。用餐時可配1瓶兵庫縣佳釀，慢慢品嘗。