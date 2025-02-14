金像獎︱《破·地獄》囊括18項提名成大贏家　大熱衝「最佳電影」

第43屆香港電影金像獎今（14日）於尖沙咀文化中心舉行記者會，並公布入圍名單，去年贏盡口碑與票房的英皇電影《破·地獄》共獲得18項提名，當中包括「最佳電影」、「最佳男、女主角」、「最佳導演」等，成績斐然！

由許冠文、衛詩雅主演《破·地獄》去年11月上映，勢如破竹，更榮登香港史上最高票房華語電影第一名！蛇年聲勢持續，最新港澳累積票房更突破1億6000萬元；該片無論劇本、演員、導演，甚至美術、攝影都非常出色、不少網民都睇好該片能於今屆香港電影金像獎橫掃獎項，尤其「最佳電影」更被睇高一線，呼聲甚高！

《破》片近期佳績連連，曾獲邀參加多個大型影展，當中包括日本東京國際電影節，以及荷蘭鹿特丹影展，衛詩雅更憑該片勇奪華鼎獎、亞太影展、新時代金揚花以及澳門國際電影節4個影后獎，而該片更在亞太影展狂掃「最佳導演」、「最佳美術指導」以及「最佳剪接」獎項，風頭一時無兩！

《破．地獄》威到盡獲18項提名，身為監製、導演及編劇的陳茂賢對獲「最佳電影」、「最佳導演」及「最佳編劇」提名，他衷心感謝業界對該片的肯定，並延續作品的生命力和感染力：「藉這呢機會答謝全球觀眾嘅勉勵和支持，讓團隊走得更遠。」而最佳男主角提名人許冠文直言很開心，尤其對電影得到18項提名特別高興：「由開拍到上映，這一趟《破·地獄》旅程獲得嘅遠超想像，感謝香港電影金像獎評審及觀眾嘅認同及支持！」最佳女主角提名人衛詩雅表示非常榮幸，並由衷地感謝導演、編劇、製作團隊以及每一位演員夥伴：「希望未來有更多機會可以演出不同的角色，謝謝評審和觀眾嘅愛戴同支持，我一定會繼續努力！」

至於最佳男配角提名人朱栢康則多謝大家喜歡該片及他的角色：「好感恩同好感動，希望到時候有機會喺台上面，代表一直支持同成就我嘅人領取呢個獎。」最佳女配角提名人韋羅莎直言感到激動，更開心到喊：「因為得到咁多項提名，我聽到自己個名默默流淚，好開心同呢部電影嘅朋友一齊得到提名，比起自己得到肯定嚟得重要。呢部電影充滿熱誠同愛，多謝所有投票嘅朋友。」而獲最佳原創電影歌曲《普渡眾生》提名的林家謙透露今次是首度入圍，感謝電影團隊，一齊成就好作品，希望團隊所有單位都有好成績！