CROSSER V2未來載具　水陸通行

家住九龍或新界的駕車人士，每天到港島區工作總要行經海底隧道。若在不久將來，能乘坐配備L5級全自動駕駛技術的水陸兩用載具，以最直接的「點對點」路線穿越維港，你話幾爽呢？最近葡萄牙設計師Bernardo Pereira發表了一款既可陸上行駛，也可水中航行的未來載具CROSSER V2，便以此概念而生。

L5級全自動駕駛技術

L5級全自動駕駛技術於未來移動出行擔當着重要角色，像CROSSER V2有雷達、光達、超聲波感測器和熱感攝影機等裝置圍繞車身，負責收集行車數據，實現水陸兩用全自動駕駛。只要登上它，車載系統便會自動根據預設目的地，計算最短的水陸路線及最短交通時間，自動載你到目的地，帶來更便捷的出行體驗。獨特的底盤由鋁鎂合金組成，分別於前後車軸設置一前一後的行車電腦，電池則設於兩軸之間的底盤中央，並由4個整合到車輪的In-Wheel電馬達提供動力，各可產生149hp最大馬力輸出；加上內外都是針對雙向運動的模組化設計，使之無論在道路或水上，毋須掉頭便能改變行駛方向。

手機感應安全啟航

單邊對開車門特設LED屏幕，乘客進入車廂前，只要打開應用程式並將手機貼近，便可通過NFC功能將車門解鎖打開。當感測到乘客已安坐車廂後，車門便會自動關上，並在所有乘客繫上安全帶後啟程出發。在路面行駛時，腳下四輪通過懸掛系統適應路況；水上行駛時，車輪會自動內轉30°至航行位置，配合於前及後部車底各有一對水力噴射出口及底盤下方布滿聚氨酯泡棉的船體，確保於水中穩定推進。為了提升水上航行安全，不僅車頂設有LED燈條，頭尾燈亦採用一條水平横貫式RGB LED燈條配兩條垂直LED大燈。於路面行駛時一般會呈現白色，停車時則會亮起紅色，準備左轉時左燈會自動變黃閃動；在水上行駛時，兩側會變成左紅右綠，避免與其他船隻相撞。

中央屏幕閱覽資訊

寬敞的車廂採用2+2對座布局編排，中間留有開放式空間。座椅高背和U形坐墊設計，兩座之間設有手枕連手機無線充電板。安坐其中，無論的平視或是抬頭仰望，均可通過全透明車頂和大車窗盡收開揚景致。不設車門的一邊配置中央資訊屏幕，提供即時路線、預計到達時間、天氣預報及於水陸過渡時發出提示等，乘客可通過手機應用程式進行聲控操作。其下方兩個置物格存放了救生衣，如果在水上遇到緊急情況，乘客可穿上救生衣並按下設於座席上方的紅色STOP鍵作緊急停航，同時車身兩側的一對外部緊急充氣救生系統會自動打開。應用程式亦會即時發出逃生指引，教你拉起緊急操控桿手動打開車門逃生。

模組化平台變身Pickup

此概念車採用滑板式未來模組化平台構建，最大特色是擁有高度靈活性，可應對多樣化的未來移動出行需要。它既可設計成無人自動駕駛4座位私家車和的士，也可變成不設車頂的觀光車，甚或是配備開放式尾斗的兩座位Pickup。以後者為例，設計師以實用功能性和操作便利性為大前提，替其配上可隨時在全自動駕駛與手動駕駛切換的混合駕駛艙。