金像獎︱袁澧林Marf露背搶鏡　George將《武替道》讀成「無睇到」

金像獎協會邀請了袁澧林、P1X3L成員歐鎮灝（George)、COLLAR成員邱彥筒（Marf)和上屆獲最佳新演員獎的謝咏欣公布第四十三屆香港電影金像獎19個獎項的提名名單。

George卻將《武替道》錯讀成「無睇到」；Marf將「最佳美術指導」講錯「最佳美食指導」；咏欣就唔識讀Marf中文名，要George提醒，3人說話沙石甩漏甚多，事後他們受訪時承認太緊張。Marf表示參與今次大盛事，名字交到手上時緊張到在後台沒有傾偈。George承認有懶音，有待改進。謝咏欣就表示腦海中泛起Marf的英文名，想不起中文名，直言是最後一個名字，所以放鬆了，Marf就代咏欣解畫，指在後台練習時讀音正確。

現場袁澧林盛裝打扮露背裝現身，Marf同樣露出白滑美背。Marf金像獎獲兩項提名，分別憑電影《寄了一整個春天》角逐「最佳新演員」及以歌曲《㪐㩿》角逐「最佳原創電影歌曲」。她反問記者入圍歌曲是否有機會在頒獎禮上獻唱，「有份入圍兩個獎項好開心，有啲來不及反應，期待頒獎禮扮靚行紅地毯。」問最想拿下哪個獎時，Marf表示入圍已很開心，若要選擇其很想得到歌曲獎，因為這首歌自己很喜歡，相信得獎的話幕後團隊會喊得勁過她。謝咏欣分享去年獲獎時的心情，要好好享受過程。