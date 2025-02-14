本日日本：貓咪標籤酒　飲番杯兼做善事

2月22日是日本的「貓之日」，為迎接這個特別日子，日本網上酒鋪KURAND即日至3月13日推出名為「KURAND貓之日」活動，發售19款以貓咪作包裝的酒，部分收益將捐贈保護貓團體，支持守護生命的行動。品牌過去曾推出多款以動物為包裝主題的酒，其中以貓咪設計尤其受歡迎，至今已開發逾20款出品，今次就有18款現售的貓咪酒款聚首一堂，加上一款全新出品，為貓之日增添節日氣氛。新增的款式名為「貓之酒-蜜桃果實酒-」，以伸懶腰的三花貓為設計靈感，加入白桃與檸檬草的清新風味，酒精濃度為6%。此系列還包括「日本酒」、「梅酒」及「檸檬果實酒」，每款都以可愛的貓咪標籤貼紙吸引貓奴。活動還有其他貓咪主題酒款，如「貓音純米吟醸~咕嚕咕嚕釀造~」以貓咪打呼聲為靈感，酒體採用純米吟釀工藝釀造，口感清爽且帶有豐富的層次感。另外的「來吧！乾杯！」是一款清爽的日本酒，帶有淡淡米香與柔和甜味，還有「貓咪化石梅酒」結合了貓咪與化石的趣味設計，酒體以梅子為基底，帶有濃郁的果香與酸甜平衡的口感。活動不僅讓愛貓人士能享受美酒，更透過公益捐贈，為保護貓咪盡一份心力，值得支持。