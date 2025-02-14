朱敏瀚喪壁咚撩女　胸前交叉露波邊

藝人朱敏瀚（朱仔）於無綫新劇《痞子無間道》中飾演電力無邊的慕容恭梓，繼之前壁咚JW及何泳芍後，昨晚再度發功輪流壁咚林漪娸、車婉婉甚至安德尊！當被問到是否其拍劇生涯以來「壁咚」最多的一次？他笑言：「呢套的而且確係壁咚得最多女性嘅一套，其實唔止佢哋架，之後我仲會壁咚埋臨時演員。但其實恭梓咁樣做背後係有苦衷架，大家睇落去就會明。」朱仔又表示與前輩漪娸姐及車婉婉拍壁咚戲零尷尬：「一來佢哋都好專業，二來大家本身都熟。」

至於婉婉則坦言拍攝時心花怒放：「呢件事本身對於我已經好新鮮，仲要對住啲鮮肉，加上佢脹卜卜嘅心口壓埋嚟，係好High嘅，我嘅演繹係真情流露，我哋兩個都係認真做，咁先好笑嘛，所以我係真係心花怒放嘅，同埋事前我都有專登問JW壁咚嘅心得。」而漪娸姐則笑言獻出了人生第一次壁咚戲，並踢爆朱仔拍完後慘變「面紅男」：「我哋嗰個年代冇呢啲㗎，所以做戲好玩就係咁嘅年紀，都會畀人壁咚。其實做笑戲會有好多爆肚，容易有火花，亦會有少少忍唔住笑架。朱仔電力梗係犀利啦，佢哄到好耐嗰陣，我仲心諗點解佢啲眼睫毛咁長嘅？點解啲皮膚咁幼嫩嘅》但其實我覺得朱仔係驚㗎，自從拍完嗰場戲，我之後每次叫朱仔，佢就會即刻成塊面紅晒，個個都話好好笑。」

談到打格出浴戲，朱仔透露「Honey跌較剪」原來是演員臨時現場Jam出來的，並大讚何泳芍(Honey)專業：「因為Honey戴假髮嘅，佢浸咗幾次水之後跌埋個假髮，嗰場其實拍得好捩𠾍，但咁捩𠾍佢都肯伸個頭入水入面，完全唔理任何儀容同埋拍完後有幾麻煩，真係好專業。」談到床上戲的交叉胸造型，原來是想做出Bra的效果，朱仔笑言之所以忽發奇想，是因拍除衫戲拍得多，所以想搞搞新意思：「我劇入面咪有兩條頭帶，我覺得咁樣着幾得意，咪玩吓花臣搞吓笑。」