陳瀅聞方力申婚訊與周嘉洛擊掌　慶幸緋聞男友少一成員

藝人周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚、李芷晴、黃靖靈及何泳芍等今日（14日）現身尖沙咀為新劇《痞子無間道》宣傳，趁住情人節向市民派發玫瑰花和心形氣球，吸引大批粉絲到場支持。

談到曾跟陳瀅傳緋聞的方力申今日在社交宣布與女友葉萱結婚，陳瀅即與身旁周嘉洛擊掌，笑指為自己的緋聞榜上少了一員感高興，又指在對方的社交網看見喜訊，真心戥對方開心，已留言祝賀對方：「睇佢張相好開心，畫咗兩個火柴人，天上寫住『Maple Marry Me? 』好浪漫，恭喜佢！（見過方太？）未見過佢太太。」笑問她有否懷疑對方開玩笑？她指今天是情人節不是愚人節，無論如何也先恭喜他替他高興。

陳瀅與周嘉洛也高興表示，《痞》劇播出後收到不少正面評語，包括指《痞》劇很適合不用腦輕鬆看，更指1小時很快便過，又表示開始有追看性，嘉洛指雖然有朋友覺得同時將太多元素放在一起，令人難以消化，要重看才可，但他覺得是好事，更主動要求身邊朋友看多次。談到已播出他長達17分鐘的全裸劇情，他笑指收看時感覺沒那麼長時間，亦不覺尷尬：「身形我唔太理會，都習慣咗周圍換衫，但打格仔可以再細啲，哈哈！」

陳瀅則透露某些場口對白是自己與李君妍一起度出來，感謝導演願意配合加入他們的創意，又高興有網民留意到劇中用了《痞1》的對白，沒想到大家會留意到。問到情人節如何渡過？陳瀅表示整天跟嘉洛和朱敏瀚一起拍宣傳片，家中3隻狗狗情人會等她收工回家，嘉洛也笑指家中有狗仔情人在等他回家。

朱敏瀚笑言今次角色辛苦：「基本上所有女角色包括埋臨時演員我都會進行挑逗，最難係JW（王灝兒），因為佢人高啲。」他透露全因角色對自己性取向有點迷惘，才會作出如此行為掩飾，笑指角色跟自己完全不同，笑指平日不會亦不敢如此放肆。對於JW再次缺席宣傳，他笑指已口頭責備對方，解釋因對方在內地有工作。問到情人節如何部署？他表示回家跟媽媽吃火鍋，問他是否帶緋聞女友陳曉華見家長？他尷尬笑謂：「同阿媽撐枱腳。（預早慶祝咗？）對我嚟每天都是平日一樣，哈哈！」他表示若有天有伴侶，也不會特意慶祝或送禮物，情願平日給對方驚喜。至於劇中演韋家雄妻子的李芷晴與黃靖靈，笑指角色各自有不同地方傷殘，但並非腦殘，問到如何慶祝情人節？李芷晴表示已有約：「約咗跌打師傅過，因為拗柴，符合返角色。」而黃靖靈就表示約了前世情人，跟爸媽吃飯聚舊。