馮允謙不排除效法方力申秘婚　可能下年但不會冬天

歌手馮允謙(Jay Fung)今日（14日）出席活動，透露剛放完3星期長假，回加拿大陪未婚妻Crystal並一起到墨西哥旅遊，又指在加期間訓練了愛貓耐性，相信自己將來會是好爸爸。

Jay Fung受訪時坦言有4年未試過放長假，終於可以真正休息，笑指現在充滿力量，有更多靈感幫助寫歌，又自爆胖了不少：「唔敢上磅，因為放假係咁放肆食同瞓。」他表示已提早跟未婚妻一起煮飯仔慶祝情人節，但平日少入廚故不慎切傷手，笑指剛巧傷口似心型因此才放上社交網跟大家分享：「證明我人生充滿愛。（送情人節禮物？）女友鍾意情侶裝，所以我送咗對波鞋，自己嗰對波鞋就留咗喺加拿大。」

他冧爆指有未婚妻陪伴勝過禮物，上次女友更特意來港一星期看他紅館騷，可惜自己因事工作忙只能在對方回加前吃過一頓飯，今次放假能長時間相處感覺很舒服，有返拍拖的感覺。他表示會安排越洋送花給未婚妻，又指本來打算情人節相約孖一起過，但對方已約了朋友，故決定自己一個人過。

提到方力申有社交網宣布秘婚，Jay Fung也指不排除跟對方一樣：「呢個世界咩都有可能，但暫時未諗住，唔會係今年，睇下明年，但唔會喺冬天，因為加拿大好凍。(會喺香港搞婚禮？) 我冇乜要求，睇女友，佢開心就得。」