謝霆鋒啟德演唱會反應熱烈　加開一場：一齊見證歷史時刻

藝人謝霆鋒4月舉行將於啟德主場館舉行兩場《Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》，引來全城撲飛熱潮，優先訂購推出即秒沒，有見及此，主辦單位英皇娛樂公布好消息，演唱會將加開4月24日一場，即由兩場變三場。

霆鋒亦出post多謝大家的支持，他寫道：「雖然隔了20多年再開演唱會，但大家都係咁熱烈，真係好感動。可能大家都會諗點解隔了咁多年先再開演唱會，當然有好多考慮因素，合適嘅場地、合適嘅時間先可以呈現我心目中嘅音樂旅程畀歌迷。對我嚟講，今次唔只係一個演唱會，而係我同大家一齊見證香港啟德場館啟動呢個歷史性時刻，亦係香港演唱會文化嘅另一次『進化』。」他又指有聽到大家的要求：「有好多歌迷都擔心搶唔到飛會好失望，我真係有聽到㗎！所以我哋盡力爭取加場！現爭取到4月24號多加一場，往後我會繼續爭取，雖然檔期唔一定能連續加，但我一定會喺將來安排更多場次，盡量滿足大家，希望大家唔使花嗰啲唔合理嘅價格去買飛。四月見！」

為達到最佳的視聽效果，大會請來曾為國際巨星Adele、Beyonce、Blackpink、Lady Gaga、U2等等設計舞台的公司負責舞台設計，製作上所有配套均為啟德主場館而設，這也將會是一個香港特定版的製作，由於是一個全新場地，團隊面對很多不同的新挑戰。