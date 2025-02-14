ANON　靚偈女神夠專一

好多女仔都話靚仔冇本心，鍾意拈花惹草，查實靚女一樣咁花心，喜歡四圍收兵！今日為大家介紹嘅寫真女優ANON，雖然有條件成為萬人迷，但喺真人騷節目入面表現得相當專一，就連佢本人都覺得有啲意外呢！

中日混血兒

日本有好多選美活動，無論規模大小，筆者都有留意，事關參選佳麗都幾高質，尤其係得獎者更加係索到啪啪聲，今年25歲嘅ANON就有辦你睇！

被傳媒封為完美女神嘅ANON，五官標致，氣質清新，笑容甜美，再加上佢係中日混血兒，又識得中文同英文，對我哋華人嚟講，份外有親切感。除咗有一副美人胚子，阿妹嘅身材都好正，有成5呎5吋咁高，又夠晒纖巧，最難得係心口有一對分量十足嘅天然F奶，襯埋一身雪白又嫩滑嘅肌膚，呢副胴體的確係無可挑剔！

揚威賽車場

ANON喺加入寫真界之前，曾擔任賽車女郎，試過喺「日本賽車女王大獎2020」成為三冠王，之後又喺同一選舉中成為年度賽車女王冠軍，相當威水！另外，ANON亦做過藝能偶像，以美少女組合「Predia」成員身份演出，但因為工作太繁重，身體不勝負荷，最終喺2021年宣布畢業離隊。

自從加入寫真女優行列，ANON嘅發展可以話係順風順水，成為不同大型活動嘅宣傳女郎，

好似最近就被選為「SANYO超會議」其中一位宣傳女郎。值得一提，ANON喺早前參加咗一個由網絡電視主辦嘅戀愛真人騷，雖然喺節目中有唔少男士向佢展開追求，但冇因為咁而飄飄然，全程只係對一個男仔有興趣，表現得相當專一，實在係好難得！

Profile

年齡：25歲

身高：5呎5吋

三圍：34F-23-35

忙於拍寫真之餘，ANON仲不時為大型活動擔任宣傳女郎同代言人，登入其社交網，除咗可以第一時間知道佢呢期忙緊啲乜，仲會欣賞到唔少性感靚相！