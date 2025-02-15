【是日通勝】

農曆正月十八

乙巳年 戊寅月 乙卯日

吉時：上午5時至7時、下午1時至3時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上9時至11時

宜：嫁娶、動土、出行

忌：栽種、開池、置產

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：23、34、02

幸運顏色：紅色

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：事業運特別好，但注意壓力過大不利健康。

金牛座：頭昏腦脹，反應遲鈍，外出談公事易撞板。

雙子座：財運差，投資要保持理性，切忌意氣用事。

巨蟹座：長命工夫長命做，宜趁周末好好享受生活。

獅子座：事業有少許進步，但要小心處理金錢事宜。

處女座：溝通出問題，易變事業絆腳石，務必正視。

天秤座：運勢平平，處理感情問題有必要多花心思。

天蠍座：冷戰傷感情，要顧及伴侶感受，多予包容。

人馬座：行事高調沒好處，要學懂尊重別人的想法。

山羊座：勿為小事發脾氣，以免給情人一個壞印象！

水瓶座：謀事要有承擔，卸責退縮是無法取得成功。

雙魚座：瑣事纏身，應接不暇，勿把所有事攬上身。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）狗 財運升

（跌）雞 易受傷

鼠：財運不佳，易在投資上做出錯誤決定。

牛：要留意工作上的細節，以免影響大局。

虎：滿招損，謙受益，待人接物要有分寸。

兔：嘗試向暗戀對象表白，成功機會不低。

龍：跟上司出現溝通問題，切忌自把自為。

蛇：做人要面對現實，勿沉溺於想像世界。

馬：花錢要量入為出，切勿打腫臉充胖子。

羊：事業運不錯，轉工求職有成功的把握。

猴：人生總有起起落落，遇見難題勿慌張。

雞：是日沖煞，勿玩高危活動，慎防受傷。

狗：事業與財運上升，付出與收入成正比。

豬：諸多挑剔沒好處，易跟同事產生誤會。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

給風象月亮星座的人生建議

風象月亮星座包括月亮雙子座、月亮天秤座和月亮水瓶座。這些星座的人通常具有強烈的好奇心、智慧和社交能力。以下是針對風象月亮星座的一些人生建議，希望能幫助你們更好地利用自己的特質和能量。

首先，對於月亮雙子座的人來說，你們充滿活力，擁有靈活的思維和強烈的好奇心。你們喜歡學習和交流，總是尋求新的知識和經驗。然而，要注意避免過於分散注意力和缺乏專注。學會在多種興趣和活動中找到平衡，專注於一項或幾項重要的目標，能夠幫助你們更有效地實現自己的理想。此外，與他人保持深度的交流和分享，能夠增強你們的人際關係和支持系統。

對於月亮天秤座的人來說，你們重視和諧與平衡，擁有卓越的社交技能和審美眼光。你們善於建立和維護人際關係，並追求公平和正義。然而，要注意避免過度迎合他人和優柔寡斷。學會堅定自己的立場，並在必要時做出果斷的決策，能夠幫助你們在關係中維持自我。保持自信和獨立，能夠讓你們在追求和諧的同時，也能夠達到內心的平衡和滿足。

對於月亮水瓶座的人來說，你們具有創造性和前瞻性，擁有強烈的獨立性和革新精神。你們喜歡挑戰傳統思維和探索新的概念，並追求自由和平等。然而，要注意避免過於疏離和情感上的冷漠。學會在獨立和親密關係中找到平衡，能夠幫助你們在追求創新的同時，也能夠建立深厚和有意義的聯繫。保持開放和包容的態度，能夠讓你們更好地理解和支持身邊的人。