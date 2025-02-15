姜濤AL同台又出事　「神徒」不滿偶像做陪襯數臭快餐店

姜濤之前連續3晚夥拍不同團中拍檔為快餐連鎖店擔任表演嘉賓，不過去到與AL一起上場當晚即出事，AL粉絲「神徒」於主理群組內「倒米」留言，不滿姜濤擔正，AL做陪襯之餘，就連Edan都被踩埋一份。

MIRROR人氣王姜濤之前一連3日為快餐連鎖店的周年晚宴擔任表演嘉賓，而3晚跟姜濤一起演出的分別是成員Jer、呂爵安(Edan)及盧瀚霆(Anson Lo)，由於姜濤是該品牌慈善大使，故唱足3場，每晚都令現場觀眾相當興奮，歡呼聲四起，而姜濤自己亦相當Hyper，氣氛甚佳。

不過，原本頭兩場都相安無事，不過直至前晚姜濤與AL同場演出時，就即刻出事。眾所周知向來兩幫粉絲「姜糖」及「神徒」都水火不容，神徒不滿姜濤做主角，AL只做陪襯，不希望偶像AL擔任表演嘉賓，而由「神徒」主理的MMA群組，更不斷留言數臭快餐店，其實AL向來工作認真，每次演出做足功課，當晚被讚唱得好之餘，他更相當識做，不時跟現場觀眾Selfie，炒熱氣氛。「神徒」今次舉動認真倒米，隨時搞垮AL飯碗。

此事就連Edan都慘遭牽連，神徒於MMA群組就連Edan都踩埋，以Real man為Edan代號指他現時一個人都未必有能力可於亞博開3場個人騷，更有人留言:「一場都文(抆)水啦！真係要啲fans叫埋姨媽姑姐一齊嚟先得啦！」不過，當前晚AL與Jeremy於亞博的騷布滿吉位時，其他成員粉絲即齊反擊，叫AL顧掂自己先。

不過，其實點都好，姜濤始終是團中的人氣王，就連日前澳門 政府舉行元宵節放煙花，現場配樂都是用姜濤的歌《蒙著嘴說愛你》，網民都力撐留言:「唔怪得啲煙火咁好睇啦！」、「真係識貨，姜好受歡迎㗎！」