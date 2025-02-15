張鈞甯家庭事業兩兼顧　未能見親人最後一面成遺憾

台灣女星張鈞甯時隔4年再度主演台灣劇集，新劇《The Outlaw Doctor 化外之醫》中她飾演神經外科醫生「鄭琬平」，忙於工作之餘，還要照顧患有腦性麻痹的兒子以及患有認知障礙症的父親，家庭與工作的壓力讓她身心俱疲。

張鈞甯對角色相當心痛，坦言自己亦曾陷入工作與家庭平衡的掙扎中，尤其是疫情期間，為了幫手照顧姐姐的孩子忙到分身乏術，更試過帶着孩子開工，「我就讓他坐在我腿上，化妝師在一邊幫我化妝。」又言時常因為演員這份職業，會面臨無法及時回家處理家務的時候，透露曾有親人離世，但自己因在拍戲而未能趕回去見最後一面，甚至連火葬與出殯都未能到現場，這讓她難以忘懷，直言「這是職業帶來的最大痛苦之一。」因此對今次飾演的角色好有共鳴。

另外，張鈞甯在劇中的造型亦成為熱話，當中她戴上眼鏡，散發出強硬與果斷的專業女性氣質，與在脫下眼鏡後的柔情形成強烈對比。她透露眼鏡還是親自挑選：「我在法國時裝週時挑了一副非常有力道的眼鏡，和導演溝通一陣子後，最終我們決定使用它。這副眼鏡非常尖銳，與我的柔和臉型形成對比，讓我更能進入這個角色。」