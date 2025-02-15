娛圈單打︱兩個都要最理想　現實點會係咁樣

「細路仔先做選擇，我兩個都要！」呢句說話雖然係好多男人嘅心聲，但喺感情路上，邊有可能容許你兩個都要。嗱，東網獨家報道，阿Sa前年底宣布同「百億太子爺」石恆聰分手後，最近世紀復合。有指男方主打一招死𦧲，阿Sa心軟，因而得米。至於當初被指為第三者嘅前港姐季軍梁超怡則人財兩空。

消息傳出後，粉絲都唔知應否替阿Sa高興，皆因一次不忠，百次不用，見異思遷嘅男人，似乎信唔過。另一邊廂，唔少麻甩仔對百億太子爺嘅選擇難以置信，明明超怡後生又靚女，個性又進取，冇理由仲要翻啅回頭草啫。

計本欄話齋，咁講係知其一，不知其二。冇錯，阿Sa年過四十，稱唔上青春玉女，但勝在夠晒童顏，身材Keep得好Fit，外表跟真實年齡相差起碼10歲。更重要嘅係，阿Sa為人精靈兼善解人意，同佢相處應該會幾開心，何況阿Sa喺兩岸三地知名度高企，收入豐厚，絕對係一線女星級別。淨係名氣同人脈呢兩瓣，已非後生細女所能企及。

咁當然，人心冇厭足。又有第三路意見認為，阿Sa係帶出嚟見人，超怡則適合私下相處，總之各有各好，唔使揀就最好！喂，呢種諗法實在太過毀三觀，要不得！時代女性豈是任由人擺布嘅花瓶！

咁究竟呢段三角關係真相如何？不妨留待時間驗證。之但係，呢排的確見到超怡頻頻上水，尤其《黑色月光》飾演林夏薇少女版廣受關注後，伊人似乎更加拚搏，仲有消息話佢主動出擊，狂冧劇中拍檔林俊其。睇嚟靚女重新Available，真係有大把市場呀喂！