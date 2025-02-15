東方日報C1：《破．地獄》擸18項提名　勢奪「最佳電影」

年度影壇盛事香港電影金像獎昨日公布入圍名單，英皇電影《破．地獄》橫掃18項提名，當中包括「最佳電影」、「最佳男、女主角」等多個大獎，成績斐然！憑該片角逐影帝的許冠文以「遠超想像」來形容電影佳績，同片爭影后的衛詩雅則感謝各界支持！

第43屆香港電影金像獎昨日在尖沙咀舉行記者會，並公布入圍名單，頒獎禮將於4月27日在香港文化中心舉行。入圍名單當中，去年贏盡口碑與票房的英皇電影《破．地獄》共獲得18項提名，成績相當理想！

今年「最佳電影」競爭相當激烈，除了熱爆電影《破》片外，《九龍城寨之圍城》、《看我今天怎麼說》都是強勁對手，不過觀乎大眾口碑，已榮登香港史上最高票房華語電影榜首的《破．地獄》絕對被睇高一線，該片最新港澳累積票房更突破1億6,000萬元，上映超過3個月依然話題十足，氣勢如虹！

許冠文林峯爭奪影帝

首屆金像獎影帝許冠文憑《破》片入圍「最佳男主角」，大戰同是影帝級的郭富城、劉青雲，再加上《九龍城寨之圍城》的林峯及《看我今天怎麼說》的游學修，戰況激烈。許冠文昨日受訪，對於入圍大表高興：「好開心獲得金像獎提名，更加為電影能夠得到18項提名感到特別高興，由開拍到上映，《破．地獄》這一趟旅程獲得的遠超想像，感謝大家支持！」

至於林峯與游學修不約而同感謝導演及有份投資入圍電影的古天樂，林峯表示：「很感激《九龍城寨》整個團隊的幫忙。」憑《臨時劫案》入圍的郭富城亦很開心，坦言絕對是一份肯定！更以入圍電影的角色「梅藍天」的金句「講多謝」來答謝支持。

影后之爭同樣刺激，早前憑《破》片橫掃《華鼎獎》及《亞太影展》等4個影后殊榮的衛詩雅，將與台灣金馬影后鍾雪瑩、圈中公認好戲的談善言、區嘉雯一爭天下，可謂戰雲密布！而現年21歲的許恩怡憑《久別重逢》入圍爭影后，不少網民都大呼是意料之外！明日出嫁的衛詩雅，婚前收到入圍好消息，當然十分開心：「非常榮幸能夠獲得提名，希望未來有更多機會可以演出不同的角色，謝謝評審和觀眾的愛戴與支持，我一定會繼續努力！」鍾雪瑩、談善言受訪時亦難掩興奮心情，談善言直言消息太「重磅」，要好好消化一下；許恩怡則直言沒想過會入圍：「好多謝大家鍾意呢個角色、鍾意呢個故事，呢個已經係對我最大嘅獎勵。」

憑《破》片入圍「最佳導演」及「最佳編劇」的陳茂賢，昨日受訪時表示：「衷心感謝業界對《破．地獄》的肯定，延續這部作品的生命力和感染力。藉這個機會答謝全球觀眾的勉勵和支持，讓團隊走得更遠。」音樂才子林家謙亦憑《破》片主題曲《普渡眾生》首度入圍「最佳原創電影歌曲」，他對此表示：「感謝電影團隊，一齊成就好作品，希望團隊所有單位都有好成績！」

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