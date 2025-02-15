2024日本年度漢字出爐　「金」5度獲選

日本自1995年起舉辦年度漢字選舉活動，由全國民眾選出一個最能代表一整年的漢字，並於年底揭曉票選結果。而2024年的日本年度漢字為「金」，同時也是歷代以來第5度獲選，成為目前獲選次數最多的漢字。

公布結果當日由京都清水寺的主持森清範，在台上即席揮毫寫出當選的年度漢字。根據網站顯示，合共221,971張有效票中，「金」以12,148票當選，遠遠拋離9,772票的「災」。同時「金」也是繼2000年、2021年、2016年和2021年後第5度當選，當中具有多種含義，除了表面上的黃金、金錢之外，亦可代表日本光輝的一面，例如日本選手在國際體壇盛事上斬獲多面金牌、新潟縣「佐渡金山」被列為日本第26項世界遺產、日本暌違20年發行新版鈔票等。反之，「金」亦帶有持續物價上漲、搶劫事件猖狂等陰暗面。除了「金」字之外，入選的前10名還有「災」、「翔」、「震」、「新」、「選」、「變」、「暑」、「樂」及「米」字，漢字的含義各有不同，例如「震」代表石川縣能登地區發生大規模地震、「米」則代表自7月起出現的米荒現象等，每個漢字都耐人尋味。