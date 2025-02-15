ROVER自爆冧女招數　閏日出道要等4年先慶祝

組合ROVER昨晚（14日）出席活動，擔任嘉賓獻聲並與粉絲玩遊戲，4子又分享冧女招數，喜歡以文字表達愛意的希晉，曾寫過歌送給女友；Jason試過在情人節租派對房間，跟女友打機和煮飯仔；亨仔花了一個星期，動手製作內裏放滿照片和充滿彼此回憶物品的「爆炸盒」；至於拿手煮西餐的Kim，會煮特別意粉冧女友。

眾人受訪時，希晉表示因抱恙影響聲線，亨仔即大爆被希晉傳染，一星期內經歷了感染、痊愈、再感染，至今仍未康復，Kim和Jason即表示要演出沒有辦法，若情況許可會盡量佩戴口罩，並透露3月中會推出新歌，眾人近日正一起努力做歌。談到他們在去年2月29日正式出道，問到是否已預備好慶祝計劃？Kim指因今年沒有2月29日，笑言要等3年後閏年的2月29日才真正慶祝，Jason則表示月尾會做以直播方式與粉絲見面作慶祝。

問到情人節如何度過？Jason表示因有工作，故日前已跟女友在澳門吃飯慶祝，但笑指本已預早數天訂購了一份實用的禮物打算送給女友作情人節禮物，但或因太遲下單故仍未送出，坦言選禮物是一門高深學問，問到是否送戒指？他笑謂：「戒指唔係隨便送，要特別日子先，依家未係時候。」至於其餘3子則認為要先賺錢打好事業基礎，亨仔笑謂：「今晚情人節有工作，可以賺多一千幾百都好開心。」