【營事檔案】梅菜蒸烏頭

梅菜一般多是蒸鯇魚，而烏頭就常見檸檬蒸或潮州凍烏頭，都是清淡而營養豐富的菜式，今次將兩者結合，都是不錯的選擇。今次選用了甜梅菜，不論是梅菜葉或是梅菜心都和烏頭十分夾，簡單的烹調方式保留了食材的天然營養。

烏頭奧米加三脂肪酸不及三文魚

魚類都被常認為是含有高奧米加三脂肪酸，但烏頭、桂花魚、石斑等油脂比較少的魚類，同樣地奧米加三脂肪酸都會比三文魚、沙甸魚、鯖魚或黃花魚要低，因此如欲補充奧米加三脂肪酸，應選擇較高魚油的魚類。但低魚油含量的魚類都同樣含有優質蛋白質的海魚，而蛋白質對於肌肉的生長和修復至關重要，尤其是發育中的兒童、青少年等，加上烏頭刺不多又不幼，比較易起骨，適合怕魚刺的人士。

梅菜都含糖

梅菜是一種由芥菜經過發酵而成的調味醃菜，平時多與肉類一起烹調，例如梅菜扣肉、梅菜蒸肉餅以及梅菜蒸鯇魚等。而由於梅菜味鹹，因此除了用水浸以洗走部分鹽分以外，在烹調期間都會加入沙糖以平衡鹹味。但根據化驗中心檢測發現，梅菜中有6%糖分，則每100克大約有6克糖，等於一粒方糖，因此建議在浸發及清洗後，在烹調期間都不宜再加入調味料，令身體負擔增加。

梅菜蒸烏頭

材料：

甜梅菜 半棵

烏頭 半條

薑 2片

做法：

1) 甜梅菜用食水浸1小時，取出瀝乾，切成細段

2) 薑切絲

3) 在碟上先鋪一層薑，之後放上烏頭，再放上甜梅菜

4) 隔水蒸10-15分鐘，完成

張穎心 (Stephanie) – 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長尋找香港十八區美味又健康的餐廳，設計能配合香港都市人忙碌生活的健康餐單。