光良情人節宣布好消息　高調放閃示愛「類情人」

馬來西亞唱作才子光良，適逢今年出道30年的他，特地選在14日情人節出新歌《類情人》向粉絲告白，擅長情歌創作的他除了以新歌當成情人節禮物獻給粉絲，感謝大家一路以來的支持外，更希望以這首全新代表性的「良式情歌」承先啟後，陪伴大家迎向下一個三十年：「我跟歌迷在某種程度上其實就像是『類情人』關係，彼此透過音樂產生共鳴並產生情感連結，大家在聽歌宣洩情感的同時又能獲得撫慰，而同樣的歌迷也陪伴我一路成長，就像『類情人』的歌詞中寫到：『在你孤單時候 給你溫柔的人』，希望能用這首非常『光良式』的音樂風格新歌來繼續陪伴大家，讓這段音樂旅程持續下去。」

此外，出道30周年的光良更趁勢宣布自己的全新巡演將於蛇年開春正式啟動，首站《光良『不會分離 今晚我不孤獨3.0巡迴演唱會』》將於4月12日在內地蘇州市體育中心體育場舉行，而這也是光良「今晚我不孤獨」系列的「3.0版」，他透露這次將把過去歌迷敲碗很久且票選呼聲很高的歌曲，一次網羅在演唱會上獻唱，求新求變的他更把舞台設計、服裝造型及視覺全部更新：「音樂是聽的到摸不到的一種神奇媒介，無論演唱者與聆聽者是否在相同空間場域，透過歌曲旋律便能拉近心的距離傳遞聯繫情感，彼此不會分離。」光良更趁此許下出道30周年的願望：「未來除了在音樂上創作不同類型的作品，與更多的音樂人合作外，也想嘗試一些不同領域的新挑戰，開拓自己更多可能性！」被問到唱回台北小巨蛋的計劃，光良表示：「目前的巡演行程還在陸續安排中！台北一直是我很重視的一站，希望很快就有好消息！」