烘焙店戰場白熱化　選擇更多

近兩年，本地流行烘焙美點，小店常推陳出新，帶來新點子之餘，還有各種風格的新烘焙店登場，除了本地薑，更有來自日本的過江龍，讓這個烘焙戰場，更加白熱化，客人更得益。

香港店限定

麵包和甜點是大部分人的喜好美食，日本烘焙品牌早前於銅鑼灣開設首間海外分店，店子選用Bread & Sweets Boutique概念，為客人提供即場烘焗的麵包，部分更是香港店限定。迷你日式蜜瓜吐司包是傳統美食變奏，餡料由北海道牛乳、吉士和日本雲呢拿籽調配。牛乳軟包有自家製北海道生忌廉，其他還有北海道牛乳酥撻、日本醬油法式麵包及黑松露芝士溶岩麵包等，享用時可配即製的咖啡，作早餐或下午茶都得。

法式滋味

法國人一向愛吃麵包，法式連鎖咖啡烘焙店早前於沙田開設新分店，推出多款全新限定。Croissant Bar有可以客製的牛角酥，可揀選抹茶杏仁、玫瑰士多啤梨、朱古力合桃、榛子白朱古力和新店限定迷你牛角磚，配新店的開心果及忌廉芝士餡，又或有其他選擇。新店更有迷你牛角窩夫系列、法式焦糖燉蛋、焙茶法式小蛋糕和法式蕎麥薄餅等，配新推的焙茶系列，感覺剛好。

招牌蜜瓜包

來自日本福岡的人氣麵包店，早前於尖沙咀開設首間海外分店，店內布置和日本店相若，相當有親切感。麵包超過40款選擇，當中包括各款吐司、歐式麵包和日本軟麵包等，最受歡迎的日式蜜瓜包，香港店就有獨家的日式提拉米蘇蜜瓜包和抹茶提拉米蘇蜜瓜包，每日限量供應。其他還有開心果撻、葡萄園蜂蜜軟麵和法式蝴蝶甜酥等，各具風味。

甜美冬甩

同樣來自日本的冬甩品牌，早前剛於觀塘和沙田開設新分店，為客人帶來花花狀的波堤系列，口味有經典原味、黃金蜜糖、士多啤梨和朱古力等，法式扭紋系列有原味、天使忌廉和粉紅吉士等配搭，另外有鬆脆冬甩、酵母冬甩和朱古力冬甩系列，花款多多，品牌還研究新口味，不日推出，以後想食就多幾個地方選擇。