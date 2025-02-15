甄澤權亮相元宵晚會　表演美食魔術惹熱話

著名魔術師甄澤權（Louis )日前亮相央視元宵晚會，與多位歌手包括劉惜君、黃子弘凡和汪蘇瀧等互動，示範別開生面的美食魔術，期間還遇上他好欣賞的歌手曾比特，開心過了一個特別的元宵佳節。

魔術甫開始，Louis先把一杯茶放到歌手劉惜君手上，然後突然間從手機中變出牛奶，讓茶變成了一杯充滿香港特色的港式奶茶，劉惜君試飲奶茶，大讚味道很好。接着Louis取出一塊透明玻璃，將玻璃變成「煮食爐」在上面凌空煮熱食物，將煙肉和雞蛋烤熟，讓黃子弘凡看得O晒嘴。節目高潮是Louis教汪蘇瀧包雲吞，竟是把普通紙條變成麵條，再把團紙變成真雲吞及湯圓，非常神奇。

Louis表示節目播出後，見到網上談論度甚高，很多觀眾都想想解密他的魔術，並登上熱搜。對於網民討論他的魔術是「黑科技」或是「真魔術」，Louis笑言：「這個世界沒有魔法，但是我們要做的就是要做一些科技也做不到的事情，就像今次在玻璃上煎蛋，很多人覺得在玻璃裏面藏有隱形金屬發熱絲，當然不是，如果有一天這個世界有隱形金屬發熱絲的話，我這個魔術就不能再變了，哈哈！」