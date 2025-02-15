林愷鈴自爆絕非「A0」　擇偶條件靚仔行先

現年25歲的林愷鈴（Ashley）勇奪叱咤頒獎禮中的「女歌手生力軍金獎」，她接受電台訪問時，談及網民對於她得獎有讚有彈，她直言有理性分析過：「都好彩，好多都係好Constructive（建設性），建議吓我可以改善啲乜，有啲為踩而踩，我係不太上心。」亦稱奪獎對自己是個鼓勵：「我自己都有啲野心，有時有啲鼓勵你會覺得有壓力，但今次個獎對我而言好似撻着咗我啲火咁！」

Ashley是高材生，做演員及模特兒出道初期，仍在港大修讀建築學士，及至大學三年級才下定決心入行，她表示讀中二已決心入讀港大建築，畢業那年要身兼學生及演員身份的確較吃力：「讀Archi就好intensive，好多人叫救命，我自己都覺得辛苦，幸好頭3年自己好勤力，但最後嗰年因為要拍兩齣劇，成績就有啲失色。我唔覺得讀完建築入行係浪費，因為讀建築時對美學啲睇法，邏輯思維，對我作歌同音樂都好有用。」

Ashley被封為「最美星二代」之一，她不覺得自己特別美，直言媽媽對自己影響較大，是她的「best friend」，母女間無所不談。至於父母長時間分隔兩地，更於她17、8歲向外公布分居，她自言當時已半隻腳踏入娛樂圈，思想比較成熟，所以不會覺得難接受：「會當自己係佢哋朋友咁去睇，覺得咁（分開）都幾好呀，起碼證明佢哋都仲相信愛情（笑）。」她亦稱當年媽媽曾一度淡出娛圈是為了照顧自己和弟弟，感謝媽咪為家庭犧牲很多：「佢個樣唔似，但其實佢係一個好Tough嘅人嚟，有時明明已經好忙，啲嘢唔關佢事佢都會攬上身，媽咪係一個好善良嘅人。」

談及最深刻的報道，她直言：「係之前有人話我墮樓輕生個次（笑），我喺屋企瞓緊覺，媽媽啱啱瞓醒，敲門同我講『阿女有人話你死咗』，冇嬲，只係覺好好笑，唔理點解有人要造謠。」至於面對過緋聞，有「A0女神」之稱的Ashley，指過往的緋聞不會令自己焦慮：「無論係咪真，對我都唔係有傷害嘅事，都係平常心。」

節目中， Ashley直認自己絕非「A0」：「我今年25歲，話冇拍過拖你都唔信啦！愛情能令人成長，如果一世人都封閉自己唔同人戀愛，我會覺得呢個人係某程度上有啲缺失。」她自爆中學沒有人追求，因自己較遲熟，也不懂向人發放「想拍拖」的訊號：「我都試過『沉船』，喜歡過唔啱的人，但因為自己理性底，會提醒自己放自身響首位。」她坦言媽咪經歷兩次失敗婚姻，也沒動搖過她對感情及婚姻的信心，她稱：「又唔會喎，媽咪會同我分享愛情上嘅經驗反而令我喺愛情上更聰明。」另外，女神更透露擇偶條件，靚仔行先，但自己「浪漫底」可能會一見鍾情完全意料之外的人，她接着說：「但依家事業較忙，一切隨緣。」