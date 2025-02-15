陳蕾為電影主題曲學手語　鍾雪瑩重臨舊地勾拍攝回憶

由游學修、鍾雪瑩、吳祉昊領銜主演的電影《看我今天怎麽說》，主題曲MV《What If》由陳蕾主唱。MV的開端，兩位小演員用手語發出一個提問：「可以選我可以選甚麼？」而結尾，再由不同的演出者，包括陳蕾，也做出相同的答案：「可以選我選自由自在」，首尾呼應的歌詞道出不少人對自由嚮往的心聲，引發共鳴。

MV正好配合鍾說所寫的歌詞，透過文字、旋律畫面，細膩道出生活的掙扎與選擇，及所想表達的心聲，與電影主題相輔相成，參與MV演出來自不同，身份階層，集合72位聾人及聽人，部份是電影演員，也有部份是因這電影而認識的新朋友，主唱的陳蕾，一齊用手語，在不同的生活場境，一句接一句，演繹歌詞，體現聾健共融，她更特地為是次拍攝學習手語。不單止歌聲演繹配合，聾人舞者王雪盈在天台演繹的手語舞，把手語歌詞融入舞步。

今次在MV中跟一班中學生齊用手語演繹歌詞，還特地學了一些手語配合演出。她表示：「看過這部電影後被三位主演的演出感動之餘，電影裏三位主角代表緊三種不同捍衛信念，和尊重方式，如何可以慢慢尊重、彼此尊重及彼此融洽。最重要是三位演員的演出令人看得投入和相信。我也特別尤愛兩句歌詞『從前遺憾的語氣 無窮傳達裡沒有顧忌』，令我有很多不同的想像空間，手語世界裏的言語好像超越了我們的語言感覺，更想去了解他們的世界。」

此外，游學修、鍾雪瑩、吳祉昊談及今次拍攝MV的感受時，也勾起當日拍戲的不少回憶，例如海灘拍攝的場口，鍾雪瑩笑謂：「雖然今天拍攝MV跟當日電影拍攝時是不同的海灘，但發覺這個海灘相比拍攝時的海灘更清潔、更清澈。」