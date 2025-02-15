陳瀅何泳芍自創「水柱式滴汗」　JW擘大口瘋狂爆Seed

無綫劇《痞子無間道》主要演員有周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚、 王灝兒（JW）、車婉婉、曹永廉、麥美恩、黃子恆、韋家雄、何泳芍等，13號晚一集，飾演符玲（陳瀅飾）近身丫環的「哨牙珍」（何泳芍飾）造型相當醜爆，女神形象完全崩壞，至於面上離奇出現超級大傷口的太帥（黃子恆飾），想到要去符玲房搵證據，為怕眾人搜出「秘密多金寶」，符玲與「哨牙珍」嚇到瘋狂飆汗。為了令場口更有喜感，陳瀅與何泳芍臨時掟橋搞加碼。

據知二人為了營造真‧汗如泉湧效果，不斷拿水壺噴到自己成面濕晒之餘，還在頭髮上加了一條「水喉」，只要一嗌 action，該條水喉便會射出水柱，製造二人「水柱式滴汗」效果，但仍嫌不夠喉的二人，最後決定再瘋狂飲水製造「噴水」效果，獲網民留言大讚「勁搞笑」。

何泳芍接受訪問時，坦言該幕忍笑很難：「嗰幕真係笑到哩，我同阿瀅要諗晒人生入面最悲慘嘅事情去忍笑，嗰幕係好癲嘅，阿瀅話無論佢睇幾多次，每次都係笑到傻。」並謂：「其實拍劇要玩水係好麻煩，雖然咁即興，但劇組好配合，仲將呢場戲特登調到嗰日最後先拍，因為我哋濕晒後好難拍其他場口，大家好齊心想做好件事。」她續指當日拍攝時天氣確是很冷，並笑言濕身後要震住睇 playback：「咁但係我哋覺得好值得咯，出嚟效果我哋好滿意。」

根據無綫曝光的官方花絮片，陳瀅與何泳芍確是全程笑個不停，陳瀅笑出「牛奶妹」樣之餘，仲一度笑到要踎在地上。在片段中，二人爆笑罪魁禍首絕對是何泳芍，皆因戴了假哨牙的她，噴水時出現「噴泉水花」，效果十分誇張，難忍笑也確是人之常情。

監製透露，陳瀅私下相當多橋，其中一件老是常出現的「暈暈」隨身酒壼，便是出自陳瀅的 Idea，監製 透露：「原本劇本只係話符玲好鍾意飲酒，有一日陳瀅就話不如幫符玲設計一個叫『暈暈』嘅酒壼隨身攜帶，咁因為符玲成日都要飲酒，變相『暈暈』成日都會出現，咁啲觀眾就可以對符玲鍾意飲酒嘅特性有更深刻嘅印象。」又謂每次拍劇都出心又出力的陳瀅，更自掏腰包將「暈暈」特製成紀念品送給劇迷及粉絲，相當有心！

除了陳瀅，JW 是次的 Input 亦相當之多。其中一場講述 JW 急着向嘉洛通風報信，由於 JW 與嘉洛距離太遠，為了盡快將訊息傳達給嘉洛，竟上演了一場古裝版「超級無敵大電視」，為了表達「恭梓（公子）信唔得」，JW完全沒有理會任何偶包，扮完公公，又露出兇狠樣怒撕信紙，相當爆笑，Andy又爆料指所有動作，都是JW在零劇本的情況下即場自創。另一幕JW由「壹將宮城」一支箭跑回魯仁縣，JW擘大口瘋狂爆Seed的表情，竟與卡通人物燦子撞樣，相當爆笑。