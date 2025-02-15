AGA新歌MV再與鳳小岳合作　大讚浪漫兼有氣質魅力

「環球一姐」江海迦（AGA）全新概念大碟《Writer’s Block》第四首單曲〈Gas Station Diner〉於 情人節上架各大平台。MV在油站及餐廳取景，建構美式復古浪漫空間，並繼上一步曲《沒有咖啡的喫茶店》後，再次請來實力派台灣演員鳳小岳演出。AGA 依舊飾演《Writer’s Block》裏203室的住客，在油站餐廳邂逅新角色，520室的鳳小岳，展開一段幻想之途。

AGA十分欣賞鳳小岳及喜愛他在劇集《華燈初上》的演出，其浪漫又神秘的氣質魅力與 MV 的夢幻風格是MV男主角的不二人選。她表示MV拍攝時間雖長，製作繁複，但鳳小岳十分專業，能在短時間內演繹出令人讚嘆的效果，二人在休息時間時亦有交流音樂，過程相當愉快，期望將來可以與他有音樂上的合作。

由於香港沒有真正的油站餐廳，所以團隊必須分開拍攝再作後期處理，油站在馬鞍山取景，餐廳則是借用了位於荃灣南豐紗廠的素食美式快餐店的舖位拍攝！餐廳的 50 年代美式裝潢、Jukebox 點唱機為男女主角建構出彷彿不屬於現世的夢幻場景。