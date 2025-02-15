容祖兒對婚姻仍有憧憬　姚焯菲唱《女神》零怯場

無綫綜藝節目《聲生不息‧大灣區季》第九集，主題為「我最喜愛的香港頒獎典

禮獲獎歌曲」，除繼續有常駐歌手李宇春、陳小春、周筆暢、古巨基、回春丹、容祖兒（Joey）、黃子弘凡、薛凱琪（阿 Fi）、李昊及衛蘭（Janice），還有飛行嘉賓姚焯菲（Chantel）及內地女歌手姚曉棠，二人分別加入祖兒隊及小春隊，主持則為何炅及剛新婚的方力申。

其中容祖兒、Janice、阿 Fi、Chantel合唱鄭欣宜的《女神》，Janice憑歌向好友欣宜隔空寄意。現年18歲的Chantel，穿上閃片貼身半透視拖尾晚裝，在油畫風格的華麗舞台及拍攝效果的襯托之下，仙氣滿溢；面對三位經驗豐富的前輩，Chantel 全程零怯場之餘，又不時展現招牌甜美笑容，甚有大將之風，事後她機靈地以夏天、秋天及冬天形容Joey、阿Fi及衛蘭，並笑言：「女隊的成員都很喜歡笑，這次合作非常愉快。」

與《女神》原唱欣宜分屬好友的Janice，分享唱後感時坦言已很久沒見過對方，並感性謂：「我們都很想她，希望透過這個表演呼喚她，（希望）她看到會很開心。」隊長祖兒亦難得一本正經地表示，自己能在樂壇走到今天絕非易事：「也付出了廿多年的努力，有經歷過被批判，但我跟自己說要堅強，非常感謝所有的經歷，包括好的、不好的，讓我變得更自信、更了解自己，變得更好。」

向來坦白的祖兒，在獻唱《小玩意》時，更坦言對婚姻偶有憧憬：「多多少少夜闌人靜時都會諗吓嘅，細細個聽呢首歌，我真係每一句都會幻想個畫面。」