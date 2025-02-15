陳瀅周嘉洛情人節冇人約　朱敏瀚同阿媽打邊爐慶祝

《痞子無間道》一眾演員周嘉洛、朱敏瀚、陳瀅、何泳芍、韋家雄等，今晚（15日）到電視城為《大師兄春日限定感謝祭》錄影，周嘉洛表示已上過節目3次，今次已經是第4次，表示好鍾意玩。

朱敏瀚記得《獎門人》回歸首集，《痞子殿下》齊人上節目，朱敏瀚表示好想玩啜乒乓波，笑言想和「女神」玩，可惜今集沒有此遊戲，周嘉洛則指冇得㨂，上次要和林秀怡啜。對於王灝兒（JW）缺席，2人大嘆可惜，希望秉承她的尖叫聲。

提到情人節節目，傳與陳曉華蜜運中的朱敏瀚表示和媽咪打邊爐。問沒有陪女朋友？他又指媽咪是最愛的女人，打完邊爐又上張振朗家食消夜，一齊睇重播劇《反黑路人甲》，指該劇點擊很高，他們還影相作宣傳。問他是否做了張振朗與女友的「電燈膽」？朱敏瀚指對方表示無任歡迎，又指情人節是商業化。在旁的周嘉洛表示十分認同，不會在情人節消費：「我直頭冇女朋友，係斬腳趾避沙蟲。（羨慕人哋一雙一對？）唔會，係佢哋羨慕我，我逍遙自在、無牽無掛，好開心。」朱敏瀚講笑嘉洛睇得好通透，自言同樣無牽無掛。

陳瀅表示早上參與何雁詩及鄭俊弘宣傳的「國際天使綜合症日」義賣曲奇活動，覺得很有意義。她表示上過獎門人節目多次，可惜JW有工作在身。今晚預計會濕身及滿臉奶油，但自言大懵忘記帶內衣褲更換，認真失策。提到情人節當日她要宣傳劇集，工作到好夜又好攰便回家，助手順手打包了食物給她，她說：「我唔想情人節食打包，但返到屋企真係好攰，抱住3隻狗食晒4個包，好慘！」食完4個包仍肚餓，更想過上網叫外賣，笑指情人節有很多優惠，自己應該可以一人吃個二人餐。陳瀅表示情人節冇人約，幸好宣傳劇集時，收到粉絲送花給她。