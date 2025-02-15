Scarlett Alexis　脫界音樂才女

留意開美國四仔界嘅話，相信都會察覺到近年有一位性感女郎冒起得極快，上年仲有份喺頒獎禮上角逐最受歡迎脫星等殊榮，佢就係今日要為大家介紹嘅音樂才女Scarlett Alexis。

亞裔血統

同日本AV界一樣，美國四仔界不斷有新星湧起，仲要係來自五湖四海，其中出身於美國亞利桑那州鳳凰城嘅Scarlett Alexis，雖然從未公開過父母國籍，但就報稱擁有亞洲血統，而重點係佢嘅樣貌唔錯，外形嬌俏，唔止心口有對分量十足嘅F奶，仲有個36吋豪華臀，加埋床上演出夠激情，所以自2022年出道以來，深得唔少四仔迷嘅歡心，更加喺2024年獲提名喺AVN同XBIZ兩大四仔頒獎禮上，競逐年度最佳新進脫星、最受歡迎脫星等獎項，人氣有幾勁可想而知。

文藝氣質

雖然Scarlett Alexis一對住攝影鏡頭就變咗淫蕩癡女，但曾經同佢合作過嘅四仔導演同脫星都話，從未見過一位脫星嘅舉止談吐好似Scarlett Alexis咁端莊優雅！原來阿妹自細鍾意音樂，先後學習多種樂器，亦參加過唔少音樂演奏會，所以身上先會散發出文藝氣質。另外，阿妹係藝術愛好者，曾從事藝術品經銷業務，期間發現自己對涉及性愛主題嘅作品特別有興趣，於是開始睇四仔，而且愈睇愈沉迷，更萌生拍四仔嘅念頭，終於喺2021年底決定到脫星事務所面試。

以Scarlett Alexis嘅外形同氣質，當然可以順利獲得聘約，並喺2022年1月演出由ExploitedX Network炮製嘅《They're Real and They're Spectacular》。雖然呢部處女作喺網絡推出，但坊間反應極佳，仲吸引到Digital Sin、Blacked、Tushy等大型片廠嘅注意，紛紛提出合作邀請。另外，Scarlett Alexis亦積極發展成人網紅事業，不但經常推出限制級寫真，更喺OnlyFans獻上自家製四仔作品，實行雙線吸金！

Profile

出生地：美國亞利桑那州

身高：165cm

三圍：36F-25-36

身為脫界嘅耀眼新星之一，Scarlett Alexis好識得利用網絡嚟吸納粉絲，頻頻上載性感靚相，登入其社交網就可以大飽眼福。