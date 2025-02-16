【是日通勝】

農曆正月十九

乙巳年 戊寅月 丙辰日

吉時：凌晨3時至5時、上午9時至11時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、下午3時至5時、晚上9時至11時

宜：嫁娶、祭祀、出行

忌：入宅、安葬、行喪

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：13、26、09

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：求財忌急躁，判斷力受影響，易因小失大。

金牛座：人生總會遇到不如意的事，宜保持平常心。

雙子座：主動性不夠，有可能惹來另一半的不滿。

巨蟹座：投資有進帳，但不能強求，亦要見好就收。

獅子座：忍一時風平浪靜，待人接物切忌斤斤計較。

處女座：不乏解決問題的方法，精神壓力大大減輕。

天秤座：給伴侶多點私人空間，對方說不定更愛你。

天蠍座：趁周日為伴侶製造驚喜，感情關係更美滿。

人馬座：做事快靚正，遇到任何問題都能應付自如。

山羊座：幸運指數排第一，事業發展可更上一層樓。

水瓶座：認清個人潛能，盡力做好，成功指日可待。

雙魚座：財運上升，有閒錢應多做好事，利人利己。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）豬 財運升

（跌）狗 易受傷

鼠：運勢變差，太計較得失等於自尋煩惱。

牛：小心理財，量入為出，避免因小失大。

虎：未到表白時機，心急脫單易弄巧成拙。

兔：有望遇上命裏注定的人，單身者加油！

龍：破財風險大，必須小心看管隨身物品。

蛇：已婚者易有感情問題，不可掉以輕心。

馬：珍惜眼前人，感情關係是要用心經營！

羊：跟伴侶坦誠溝通，誤會分歧有望化解。

猴：偏財運一般，不要妄想透過博彩獲利。

雞：出門前悉心打扮，異性緣將旺上加旺。

狗：是日沖煞，容易受傷，勿做劇烈運動。

豬：財運上升，可從前輩身上獲投資靈感。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

姓名學的起源和意義

中國姓氏的文化淵源，可追溯到母系氏族社會。氏作為姓的分支，是子孫繁衍後各個分支所特有的符號標記。在許多有關姓氏的傳說和一些關於姓氏用字的考證，都在不同程度上反映了這個基本的意識。

姓是先天的，是傳承祖上基因與香火的，名是後天的，與祖上有所區別的代號。但這個代號所發揮的作用和蓄藏的能量是巨大的，不可忽略。

姓名文化是中華傳統文化的重要組成部分，也是中華文明的重要體現，姓氏表明了一個人的家族系統和血緣關係，是了解中華文化的重要切入點。「姓名學」作為一種含有數理學、陰陽、五行學概念的命理學，是由中國古老哲學《易經》所發展出來的學問，包含非常深厚的文化內涵與特殊寓意，也體現了命名者的價值觀念、審美情趣，更是不同時代社會文化發展的外在展現。只需要利用「姓」與「名」，就能研究一個人的命運、個性、與人之間的相處關係。