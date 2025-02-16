傳無綫打造「戀愛綜藝」　戴祖儀組團招親咪神受徵召

無綫綜藝節目經常被彈欠缺新意，眼見內地以戀愛為題材的節目大收旺場，一於照辦煮碗推出戀愛綜藝節目，出動大批女神包括戴祖儀、葉蒨文及李芷晴公開招親！此舉隨即引起網民熱烈討論，更要求節目加入「咪神」郭珮文、劉穎鏇及陳懿德等增加熱度。

戀愛綜藝節目近年大行其道，收視與話題度同樣火爆，最先帶起熱潮的是韓國節目《單身即地獄》，之後內地電視台紛紛跟風，當中最為人熟悉的有《再見愛人》、《怦然心動》及《女兒們的戀愛》等，由於節目大受歡迎，長做長有，大部分已播映至第5季，更吸引不少名人紅星做嘉賓，連內地一線女星張雨綺都參與其中，而最為人津津樂道的，就是成功撮合台灣女星陳喬恩與富二代老公Alan，難怪無綫「食水尾」都要照做，隨時成為城中熱話！

網上流傳無綫將炮製的戀愛綜藝節目名為《女神戀愛現場》，更流出「女神名單」，包括「歌唱女神」戴祖儀、「愛回家女神」葉蒨文和李芷晴及「扮嘢女神」關嘉敏等，她們會向港男公開招親，節目組將直擊約會實況。消息一出即引起網民熱議，不少單身男士表現雀躍，在網上留言洗版：「大家機會嚟啦」、「溝到佢哋不得了！」亦有網民搞笑表示：「想看朱敏瀚、張振朗、阮浩棕那三對。」有人更要求節目邀請「咪神」助陣，包括郭珮文、鄧凱文、劉穎鏇與陳懿德等，另有指節目組將請來有「金牌媒人」之稱的林盛斌為幾位女神尋找伴侶。據知演出名單仍在擬定中，不排除會有男神及更多重量級嘉賓參與。

陳懿德葉蒨文嗌正

在「女神名單」之上的戴祖儀受訪時，坦言節目似相睇亦不會尷尬：「緣分嘅嘢講唔埋，可能有啲好適合嘅人參加呢？我單身咗一段時間，啲朋友成日話我係『筍盤』，所以由上年年底開始好多人想識我，可惜未遇到個可以發展嘅。」她自認是「宅女」及慢熱，如追求她必須夠主動。至於被劇迷視為「夢想情人」的葉蒨文亦大叫「正」：「可以識到朋友之餘，仲可以搵到自己另一半！」大讚節目簡直是為單身的她謀福利。關嘉敏同樣表示興奮：「我不斷追問導演同監製有冇份玩，因為好想玩嗰啲遊戲。如果對象合適，睇吓有冇機會發展落去，就算唔啱Feel都係認識男性朋友嘅機會。我對男友要求低，只要心地善良、單純、有愛心、孝順、專一就得！」

對於被網民推舉演出戀愛真人騷，咪神鄧凱文表示有機會都想嘗試，直指藝人圈子不大，如果可藉此節目「出Pool」實在好；陳懿德亦大讚「好正」，表示一向很喜歡看這類真人騷。

翠如臨盆在即急救婚姻？

內地婚姻觀察真人騷節目《再見愛人》，主要找來正面臨危機的夫妻或情侶，乘坐房車展開多日旅程。節目由芒果TV製作，已做了4季，日前網上流傳無綫有意製作港版，並改名《分手旅行團》，之前無綫節目巡禮亦曾表示會製作此節目，讓戀人參與一場「旅遊x愛情」的真人騷。

奇怪的是，網上流傳的擬選名單中，竟然是蕭正楠與黃翠如，以及鄭嘉穎與陳凱琳，這兩對夫妻出名幸福恩愛，翠如更快將生B，她與陳凱琳接受本報訪問時，直言無綫沒邀請過他們做此類節目。

韓庚盧靖姍夫妻《浪漫》出擊

內地綜藝節目《妻子的浪漫旅行》以夫妻隔空對話的模式，讓「妻子團」踏上浪漫之旅。此節目一連推出多季，前6季參與的藝人夫妻包括張晉及蔡少芬、張智霖及袁詠儀、章子怡及汪峰、林峯及張馨月、張杰及謝娜、陳喬恩及Alan等，節目揭露他們鮮為人知的一面。《妻子的浪漫旅行2025》昨日正式官宣陣容，今次參加的夫婦包括李承鉉及戚薇、韓庚及盧靖姍等，與以往不同的是，今次節目屬於國際版，即夫妻二人其中有一方是外國人，為節目增添不少看點。

其中李承鉉是美籍韓裔，他娶了內地女星戚薇後，事業發展重心便放在中國，他曾多次參加內地電視台節目，在《披荊斬棘的哥哥》更大放異彩。至於韓庚是偶像級演員，盧靖姍是香港出生的混血兒，二人於2019年結婚，生活鮮有曝光。