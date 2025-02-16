白鹿張凌赫同期出劇　粉絲為爭流量爆罵戰

內地花旦白鹿與張凌赫情變後迎來首次「正面交鋒」，二人分別主演的新劇同時段推出，引發粉絲網絡開戰，尤其白鹿粉絲將張凌赫踏得一文不值，令人大感無奈。

二人近日「冤家路窄」，白鹿主演新劇《北上》將於本月28日推出，而張凌赫新劇《愛你》則於25日上架！一對舊情人「對戰」免不了一番撕殺爭流量，消息傳出後雙方粉絲吵翻天，尤其白鹿粉絲出盡力將張凌赫貶得如地底泥。其實白鹿近期人氣亦正在下跌，她搭檔敖瑞鵬主演的仙俠劇《白月梵星》口碑及收視慘淡收場，被指「女神光環失靈」，故《北上》被視為她的翻身作，成敗至關重要。

劇種截然不同

據悉，《愛你》屬於愛情療愈小品，描述「中醫師」張凌赫因幫女主角醫治失眠而擦出愛火，僅屬中等製作，而《北上》則是大製作時代劇，交代運河沿岸人家的兩代故事，白鹿今次力拚轉型，為了符合角色是個北漂奮鬥的女性，造型樸實及以短髮示人。兩劇無論角色及題材都很難作出正面比較，但白鹿粉絲卻紛紛留言：「偶像劇能和央視獻禮劇比嗎」、「張凌赫團隊又在自導自演蹭熱度」，甚至揶揄張凌赫至今最好的成績，還是《寧》劇，句句不客氣！