東方日報C2：戴祖儀組團招親　咪神受徵召

無綫綜藝節目經常被彈欠缺新意，眼見內地以戀愛為題材的節目大收旺場，一於照辦煮碗推出戀愛綜藝節目，出動大批女神包括戴祖儀、葉蒨文及李芷晴公開招親！此舉隨即引起網民熱烈討論，更要求節目加入「咪神」郭珮文、劉穎鏇及陳懿德等增加熱度。

戀愛綜藝節目近年大行其道，收視與話題度同樣火爆，最先帶起熱潮的是韓國節目《單身即地獄》，之後內地電視台紛紛跟風，當中最為人熟悉的有《再見愛人》、《怦然心動》及《女兒們的戀愛》等，由於節目大受歡迎，長做長有，大部分已播映至第5季，更吸引不少名人紅星做嘉賓，連內地一線女星張雨綺都參與其中，而最為人津津樂道的，就是成功撮合台灣女星陳喬恩與富二代老公Alan，難怪無綫「食水尾」都要照做，隨時成為城中熱話！

網上流傳無綫將炮製的戀愛綜藝節目名為《女神戀愛現場》，更流出「女神名單」，包括「歌唱女神」戴祖儀、「愛回家女神」葉蒨文和李芷晴及「扮嘢女神」關嘉敏等，她們會向港男公開招親，節目組將直擊約會實況。消息一出即引起網民熱議，不少單身男士表現雀躍，在網上留言洗版：「大家機會嚟啦」、「溝到佢哋不得了！」亦有網民搞笑表示：「想看朱敏瀚、張振朗、阮浩棕那三對。」有人更要求節目邀請「咪神」助陣，包括郭珮文、鄧凱文、劉穎鏇與陳懿德等，另有指節目組將請來有「金牌媒人」之稱的林盛斌為幾位女神尋找伴侶。據知演出名單仍在擬定中，不排除會有男神及更多重量級嘉賓參與。

陳懿德葉蒨文嗌正

在「女神名單」之上的戴祖儀受訪時，坦言節目似相睇亦不會尷尬：「緣分嘅嘢講唔埋，可能有啲好適合嘅人參加呢？我單身咗一段時間，啲朋友成日話我係『筍盤』，所以由上年年底開始好多人想識我，可惜未遇到個可以發展嘅。」她自認是「宅女」及慢熱，如追求她必須夠主動。至於被劇迷視為「夢想情人」的葉蒨文亦大叫「正」：「可以識到朋友之餘，仲可以搵到自己另一半！」大讚節目簡直是為單身的她謀福利。關嘉敏同樣表示興奮：「我不斷追問導演同監製有冇份玩，因為好想玩嗰啲遊戲。如果對象合適，睇吓有冇機會發展落去，就算唔啱Feel都係認識男性朋友嘅機會。我對男友要求低，只要心地善良、單純、有愛心、孝順、專一就得！」

對於被網民推舉演出戀愛真人騷，咪神鄧凱文表示有機會都想嘗試，直指藝人圈子不大，如果可藉此節目「出Pool」實在好；陳懿德亦大讚「好正」，表示一向很喜歡看這類真人騷。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：