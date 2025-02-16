湯告魯斯與性感女星約會撐枱腳斷正　新戀情曝光

62歲的荷里活「鑽石王老五」湯告魯斯（Tom Cruise）愛情生活向來備受各界關注，2023年他曾一隻被傳出與俄羅斯失婚名媛Elsina Khayrova拍拖但最終分手告終，而去年他先後與《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun:Maverick）舊拍檔美國女星Monica Barbaro，以及細37年的西班牙殘障女歌手Victoria Canal撻着。而剛過去的情人節前夕「靚佬湯」就被傳媒影到與古巴性感女神前「邦女郎」Ana de Armas在英國倫敦約會，因而被傳撻着！

「靚佬湯」於周四（13日）被暈到與細他26年的Ana在英國倫敦蘇豪區撐枱腳後離開，Ana穿黑衫牛仔褲拎住兩包在餐廳食剩的「打包」離開。雖然秘密約會，但他們亦有與街上的fans自拍及交談全程面帶笑容，之後2人跳上的士離去。「靚佬湯」與Ana被傳緋聞後，即令一眾網民大為意外。因為去年11月Ana被狗仔隊偷影到與古巴總統迪亞斯·卡內爾（Miguel Díaz-Canel）的繼子Manuel Anido Cuesta在西班牙馬德里拍拖外出，期間她們更情不自禁於街上激嘴。

Ana與「靚佬湯」雖然未合作過，但近期轉型做「打女」的Ana曾在訪問中指自己雖然親身上陣拍攝動作鏡頭，但她自言絕非「湯告魯斯水平」：「我100％欣賞佢（湯告魯斯）做嘅一切，而我完全瞭解佢點解咁做。」