古天樂與數百粉絲開派對　林愷鈴自彈自唱助興

由古天樂（古仔）及林峯等主演的電影《九龍城寨之圍城》上月中開始於日本上映，口碑不錯之餘更錄得逾1億日元 （約510萬港元）票房成績，更被當地粉絲選為「絶對是2025年最佳電影」。為與日本粉絲近距離接觸，本月23日「城寨四子」古仔、林峯、胡子彤及張文傑將現身東京新宿舉行謝票場，有關方面已悉出相關宣佈海報，提醒粉絲搶飛入場。

另外，剛過去的情人節古仔與數百粉絲舉行聯歡派對，古媽媽亦有現身，林愷鈴則擔任表演嘉賓之一。派對上大家玩遊戲、抽奬、合照及財神派利是等等，場面相當熱鬧，而問答環節中有粉絲大嗌︰「你落嚟攬攬先啦，一個問題嚟㗎！」古仔見狀即神回﹕「你去觀濱（指觀塘海演公園，出名不時舉行『Free Kiss』、『Free Hug』活動）啦！」古仔的貼地回應，引來全場笑聲不絶。

之後又有粉絲問古仔何時再拍愛情戲，他笑答︰「使唔使動作先？我哋香港動作行先㗎嘛，即係愛情動作啦。」有人建議他開拍動畫電影，古仔再回應︰「咪開咗，《明日戰記》我而家做緊動畫。（幾時上映？）做完咪上囉。」他又公開表示堅信「香港電影發展一定會好」，獲全場掌聲鼓勵。