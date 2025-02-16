陳蕾洪嘉豪打頭陣　湯令山與舊愛Moon分手後再合體

多位歌手及樂隊單位包括Dear Jane、陳蕾、洪嘉豪、湯令山、張蔓姿、Kiri T、Moon Tang和歸綽嶢（Nancy）等昨晚假亞博舉行演唱會，由人氣最高的3位歌手陳蕾、洪嘉豪及樂隊Dear Jane打頭陣，唱出歌曲《妖治時代》。

Kiri T破格打扮性感，露出半邊胸罩，孖Nancy谷胸上陣，齊齊合唱《他一定比我好》，但Nancy唱到中途突然甩嘴，一臉呆滯，似是反應不過來，由Kiri T幫手接着唱。另外，Moon Tang則與前男友湯令山同台合唱《Honest》，完美演繹再見亦是朋友。臨近尾聲，全體歌手出場大合唱，演唱會在一片歡呼聲中完結。

Dear Jane表示今次這個Show氣氛很好，就像團拜一樣，亦都好難得全公司所有歌手上下一齊開騷，是他們加入公司14年以來第一次齊人做大型的騷，非常珍貴。提到Nancy甩嘴，她就表示自己是第一次參加大型舞台演出，所以好緊張，Kiri亦幫口解釋指因為這首歌不是Nancy自己的歌，Nancy又再解釋其實綵排好順利，但原來有人的時候是完全不同的畫面，所以好緊張，亦都覺得人太多衝擊好大，但今次是一個好好的經驗，下次一定會做得更加好。Dear Jane亦幫口維護Nancy，指她還是新人，難免會有失手，笑稱不介意多請Nancy擔任嘉賓，讓她有機會吸取更多舞台經驗，Nancy答應說「好！」提到演唱會有一部分是全體女歌手一起出來跳唱，問到會否考慮出女團歌跳唱？Kiri即指自己對住電腦寫歌就可以，跳舞和唱歌就交由張蔓姿和Moon Tang負責。

Moon Tang得知Kiri讚自己跳得好，即反讚Kiri跳得好有態度，陳蕾亦表示大家各有不同的風格，仲爆在台上見到Moon Tang有少少甩了跳舞步驟。而講到男生們太少舞步，洪嘉豪就表示貴精不貴多，而整首男團歌就有機會先啦。講到陳蕾歌曲《What If》入圍角逐最佳原創電影歌曲，對此陳蕾就表示希望頒獎禮當日可以一切順利，對任何獎項都保持平常心。問到洪嘉豪支持那一位歌手獲獎？他就表示支持鄭伊健，笑稱自己非常熟悉他的歌，不過Moon Tang就表示會支持陳蕾，因為睇到MV覺得好感動。