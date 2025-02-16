【營事檔案】蜂蜜脆皮多士

大家有吃過鐵板燒最後的甜品，蜂蜜多士嗎？雖然用上了十分多的沙糖及牛油，但香香脆脆的蜂蜜多士實在難以抵抗。今次介紹的食譜減去了糖的用量以及沒有加入牛油，反而以雞蛋取代，同樣好食又營養，是甜食愛好者的不二選擇。

蜂蜜不加熱更有營養

蜂蜜主要由果糖和葡萄糖組成，可提供快速的能量來源。而蜂蜜比起精制嘅白沙糖含有多種抗氧化物質，有助於減少體內的氧化壓力，更含有小量的維生素和礦物質，如維生素C、鈣和鐵。但加熱蜂蜜會破壞其中的酶和某些抗氧化物質，會降低其營養價值，因此如進食貨物時，建議以溫水沖泡。另外，留意一歲以下的嬰兒不應食用蜂蜜，因為蜂蜜可能含有肉毒桿菌孢子，這對嬰兒的免疫系統來說是危險的。

雞蛋是多用途食材

雞蛋含有所有必需氨基酸，是高質量蛋白質的來源，有助於肌肉建設和修復，而且十分方便及提供較大的飽腹感。雞蛋當中含有較健康脂肪，例如不飽和脂肪酸，因此比起使用牛油，對於心血管健康更有利。加上雞蛋的用法十分多元，例如水煮蛋、煎蛋、蛋花湯等，是十分實用及有營養的食材。

蜂蜜脆皮多士

材料：

多士 一片

雞蛋 一隻

蜜糖 2湯匙

做法：

1) 雞蛋打散，放入多士

2) 不停翻面直至多士吸收所有的蛋液

3) 將多士放入焗爐，200度每面焗5分鐘

4) 兩面抹上蜜糖，最後200度焗7分鐘

5) 取出放涼約2分鐘以上，完成

謝施敏(Kirby) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長按照香港人繁忙生活習慣，設計簡單美味的瘦身營養餐單。