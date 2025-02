同是史匹堡作品童星　關繼威上祖娜節目自爆曾暗戀對方

美籍越南華僑男星關繼威最近忙於宣傳新作《Love Hurts》,而周三(12日)他就亮相影星好友祖娜芭莉摩亞(Drew Barrymore)主持的清談節目《The Drew Barrymore Show》聚舊。

他們的星途有個共通點就是童星出身同被導演史提芬史匹堡(Steven Spielberg)捧紅,祖娜於節目中透露當年她到倫敦探於當地拍攝《魔域奇兵》(Indiana Jones and the Temple of Doom)的史匹堡班時認為有份演的阿關。比祖娜大4年現年53歲的阿關表示他們於當地一同去動物園玩,當時史匹堡亦有同行更為他們拍照留念。此時,阿關表示要向祖娜「表白」,他說:「我從來未同任何人講呢個,但由於我太興奮可以上祖娜節目。當我哋去動物園嘅時候,我係暗戀你。我當時認為你太可愛、美麗,而我哋當時過得好開心。而當我哋返回美國之後你記唔記得有一晚約會?」祖娜表示記得他們去了晚餐,並分享約會的照片,2人更即場模仿照片的甫士。

之後祖娜表示:「你知好笑嘅係咩?我亦從未同你承認嗰次約會我都暗戀緊你。」不過阿關目前已名草有主,與同是電影人的Echo Quan結婚20多年。他們2004年因拍攝王家衛的《2046》而邂逅,當時阿關是影片的助導。至於祖娜自從經歷了3段失敗的婚姻後已再沒有發展新戀情。