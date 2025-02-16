陳柏宇抱恙開騷向歌迷致歉　吊威吔演唱贏掌聲

歌手陳柏宇（Jason）假會展舉行一連兩場的《陳柏宇LIFE IS LIVE演唱會2025》昨晚（15日）頭場演出，現場座無虛席，Jason太太傅曉薇帶同一對女兒、母親、外母、歌手林奕匡、黃妍、力臻等也有捧場。

Jason唱畢兩首歌後，開口打招呼，但聲音略帶低沉，他解釋自己抱恙上陣：「我早兩日病咗，不過依家功力深厚咗，所以唱到歌，如果聽到我有咩沙石就當係因為病。」然而唱到《你瞞我瞞》時Jason上不到高音，要將咪遞向觀眾席，變成全場大合唱，他一度向觀眾道歉：「我真係病，12號晚我去到Band房，就好似頭先咁（唱唔到），第二日睇醫生，話係細菌感染、聲帶腫，不過勁嘅人係影響唔到真音，只影響到假音。」而唱到《魔法戰隊》時，他吊威吔上陣，令觀眾大為驚喜，全場拍掌，又首度曝光仍未推出的新歌《漂流木》。

演唱會上，Jason分享作為人夫及人父的點滴，他多謝太太，並讚她並非蠻不講理的人，會分工合作照顧小朋友，而唱到《有我》時還加入了太太與兩個女兒預先的錄音，變成一家四口合唱。在尾段，他叫大家亮起手機燈，見到台下點點燈光，他一度掩着口謂：「即刻想喊。」並強忍淚水繼續唱。鳴謝時，他指見到入座率喜出望外：「公司話啲飛散緊，但散得好慢，話宣傳要積極啲，同事話想我開心，唔想我啲飛賣唔晒，我話我會百分百配合，我除褲喺銅鑼灣跑都得，當然我除完一條入面仲有一條，梗係着短褲跑啦！同事們真係好努力，最後我哋都做到，今晚唔係見到好多吉櫈。」

在後台Jason跟家人大合照，太太無懼傳染跟他咀嘴，Jason表示已看了中醫及西醫，有針灸及食藥雙管齊下，聲線已比之前好了不少，他笑言：「只係唱唔到《你瞞我瞞》啫，或者聽日刪咗首歌，哈哈！我對自己嘅表現超級滿意，覺得唱得好好，有進步，只係得一首歌唱唔到。」講到吊威吔，他稱《魔法戰隊》只現場唱過兩次，兩次皆有吊威吔，笑指是吊威吔之歌。提到他在台上談到售票情況，他坦言並不擔心銷情：「係同事擔心，我戥佢哋擔心，所以我同佢哋講，佢哋想做乜宣傳就照做，我忙啲唔緊要。」問他是否為宣傳，而在太太的直播中耍花槍？他稱：「佢話我着到垃圾咁，係因為我冇位放衫，我為佢哋唔要啲衫，我要畀佢哋知道一個人好定壞，唔係在於着咩衫，而係在於你嘅內在同本性。（好多網民食花生。）我冇所謂，呢個係我同太太嘅自然相處方式。（所以你喺台上感嘆老公唔易做？）唔係，只要你唔覺得係犧牲就好易做。」