《美國隊長4》北美開畫日勁收成系列亞軍　夏里遜福被爆已簽約回歸

超級英雄大作《美國隊長4：勇敢新世界》（Captain America: Brave New World）上周五（13日）於北美等地開畫，縱使影片的口碑差，但仍然吸引到fans捧場，北美開畫日勁收4,000萬美元（約3.12億港元）成為開畫日票房冠軍，為漫威（Marvel）今年開個「靚頭」！

《美國隊長4》成為《美國隊長》系列北美開畫最高票房亞軍，冠軍是2016年的「晒冷作」《美國隊長3：英雄內戰》（ Captain America: Civil War），當年影片開畫日勁收7,550萬美元（約6億港元）。預計《美國隊長4》開畫4日票房將高達9,000萬美元（約7億港元），成為北美開畫票房冠軍。不過由於《美國隊長4》成本高達3億美元（約23.4億港元），所以影片至今要收6億美元（約47億港元）才有得賺。

新一集《美國隊長》除了有「飛隼」安東尼麥奇（Anthony Mackie）「升呢」成為「美國隊長」之外，「老戲骨」夏里遜福（Harrison Ford）加盟飾演美國總統Thaddeus Ross亦屬一大賣點，在片中搶晒鏡的福伯近日就被傳已與漫威簽約在未來的超英片中繼續飾演該角色，外界預計他的角色好大機會於未來兩部《復仇者聯盟》（Avengers）中出現。