熊貓風熱熾　主題美食超萌趣

熊貓龍鳳姊弟終於同公眾見面,令熊貓熱再熾烈一些,有餐廳及酒店亦推出超萌美食及熊貓主題住宿體驗,讓大家與家姐細佬見面之餘,仲可以細味各款萌趣滋味。

入手姊弟百日掌印

主題公園內的餅店由即日起以兩姊弟精心創作了多款甜點及周邊產品,包括家姐細佬慕絲杯、「熊」出沒注意Baby in Car、家姐/細佬百日掌印甜品拼盤、熊貓寶寶朱古力曲奇、熊貓熱朱古力和果汁等。當中尤以姊弟為主題的百日掌印甜品拼盤最為吸睛,事關有兩位BB的百日掌印糖皮曲奇,見到得意小巧的「六指」掌印,教人如何忍心吃下去呢?而熊貓寶寶朱古力曲奇面的圖案將兩姊弟活潑的一面盡展現,小朋友必愛!「熊」出沒注意Baby in Car其實是慕絲三重奏,朱古力、士多啤梨及藍莓慕絲配朱古力道路安全牌、交通錐及熊貓車站,慕絲炮製得細滑綿密,散發濃濃的可可、士多啤梨及藍莓氣息,甜而不膩。此外,園內亦有熊貓雙色軟雪糕(芝麻及豆腐味)/(白桃及呂宋杧味)供應,玩得㷫烚烚,消暑降溫一絕。另外,選購熊貓造型食品,可以優惠價換購「熊貓車貼」一張,共有Dont's Kiss Me、Babies in Car及Cuteness Overload 3款,粉絲可別錯過!

繽紛多元主題住宿

位於主題公園旁的酒店,亦推出一系列主題住宿和甜點,包括全新「熊貓寶寶萌趣假期」住宿體驗、主題美點及酒店吉祥物富富熊貓Panda Piñata派對主題甜點。於即日至6月30日期間的住宿體驗可入住海景客房,享用和風美點並到主題公園親親熊貓寶寶等。而酒店大堂餐廳則有全新的熊貓小食拼盤、熊貓便當、火腿芝士熊貓三文治,以及Panda Colada和The Bamboo兩款特調供應。當中的熊貓便當就有日式章魚燒、芝士玉子燒、香腸及西蘭花等,還有萌趣的熊貓寶寶日式飯糰呢!至於派對主題甜點(需提前72小時預訂)就有全新6吋及7吋裝人手製白朱古力熊貓造型蛋糕,還有以竹子造型登場的「『竹』福棒」,白朱古力外殼內藏斑蘭蛋糕、熊貓瑪德蓮蛋糕和自家製朱古力曲奇。此外,於2月21日起逢星期五至日下午3時至4時,可以參加特設的旺來酥製作班(需預約),旺來酥即新加坡版的鳳梨酥,餡料是酒店大廚自家製作,酸甜有致,配上牛油酥皮,酥香甜美。