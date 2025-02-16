湯怡不滿老公忘記情人節　發火網上公審

英皇藝人湯怡和排舞師麥秋成結婚4年，囡囡「麥QQ」都3歲幾，一家三口經常在社交網晒家庭樂，不過日前湯怡就發火寸老公，原來有人唔記得一年一度的情人節。她在社交網發長文，坦言為「冇心肝」麥秋成而嬲嬲豬：「大膽嘅佢由頭到尾約都無約過我，自己匿埋又忟又唔開心咗一晚。」

她還將麥秋成的「罪行」公諸於世，指在老公車她開工期間，曾提醒對方情人節快到，畀機會他將功補過，可惜老公一句「我真係唔記得情人節」，令她覺得老公「罪無可恕」，雖然期間麥秋成聞到「火羅」味連忙「補鑊」約食飯慶祝，可惜已為時已晚。她又剖白情人節沒花、禮物或燭光晚餐也不介意，而重點是「有心」：「只想大家抽時間見個面拍個拖食個飯傾吓生活鎖碎事，用錢買唔到嘅嘢先係最珍貴。」

網民以為湯怡和麥秋成會冷戰起碼一日，但結果出乎意料，她再分享上載情人節前一晚和老公拍完拖，情人節正日再打個中午的邊爐的照片，至於為何「反高潮」，原來跟森美有關，她謂曾經聽過森美的電台節目，有聽眾呻因另一半忘記了結婚周年而嬲到傻，但森美就跟聽眾說可以主動提醒另一半，結果她聽從森美意見，主動提對方，而換來開心了兩日。

經過小風波後，她覺得：「相處係一門學問，每天也在學習，大家一齊解決問題 總比製造問題好百倍。」所以她Tag定老公mark定出年2月14號及結婚周年日子，希望老公日後，忙之餘亦要記性要掛住老婆。