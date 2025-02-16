章子怡節目怒轟新生代　吳鎮宇被浮誇演技嚇窒

內地影星章子怡與吳鎮宇為內地選角真人騷節目《演員請就位3》擔任導師，不過該節目自播出後備受爭議，多位參賽嘉賓無論演技與處事手法都非常「騎呢」，如新生代張嘉元在節目中，多次以「偶像」自居，惹來導師們極度不滿！

張嘉元在節目中被要求表演「作為唱跳歌手要開發布會公開女友」，結果他竟自行修改當中內容之餘，更表現「甩轆」，被導師們狂轟「不真誠、改劇本」，之後他解釋指「現在愛豆（偶像）這個行業受到太多關注和溺愛，所以想演的喜劇一點」。對此，向來要求嚴格的章子怡「發火」喊道：「你不要再輸出了，下去吧，不要在這裏做你的人設」，吳鎮宇亦「忟憎」地說：「為甚麼會有人自稱是愛豆呢？」名導陳凱歌更批評他「把愛豆演成了一個小混混」。事後章子怡接受訪問直言：「之前我去看過張藝興的話劇，跟易烊千璽也合作過，他們都是偶像轉型，現在他們都是非常專業的演員。」

片段播出後，張嘉元遭到網民怒罵，他即於社交平台發長文致歉：「從節目錄製到現在的這段時間裏，我一直在深刻反思，對當時自己的表現深感慚愧！面對激烈的競爭和對自己表演的不自信，我抱着『求表現』的心理，企圖用插科打諢和自以為是的『綜藝感』，想為自己贏得『多活幾期』的機會。那些畫面每每在我腦中回閃，都讓我感到無地自容。」

而除了張嘉元表現遭劣評，黃聖依的富商老公楊子、「蛇精男」劉梓晨的浮誇演技，亦令人慘不忍睹，尤其劉梓晨飾演九妖之王相柳，完全「出戲」，由於演出已去到「九唔答八」，令鎮宇都忍不住露出「被嚇窒」的趣怪表情，子怡則「吱」一聲笑了出來，節目似搞笑劇多過選角騷，難怪不少網民炮轟節目胡鬧。